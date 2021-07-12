Ручной инструмент для ремонта. Неожиданные применения скотча

Клеящая лента представляет собой очень полезный материал, который можно найти практически в любом доме или квартире. Она характеризуется высочайшей гибкостью, а также отличной сопротивляемостью к разрывам и проколам. При этом скотч алюминиевый или обычный полипропиленовый используется не только для скрепления различных материалов между собой. На сегодняшний день с его помощью можно решить целый спектр появляющихся в быту задач и проблем. Ручной инструмент очень важен в таких работах.

Проблемы, которые можно решить с помощью скотча

Клеящая лента используется в быту для решения самых разных задач. При этом среди них есть достаточно неожиданные и оригинальные применения:

Она может использоваться для починки палатки, особенно если повреждение обнаружилось уже непосредственно во время похода.

Скотч будет незаменимым помощником, если вам нужно удалить мелкие осколки стекла с кожи или любой другой поверхности.

При помощи клеящей ленты можно с легкостью починить любой воздуховод, например, шланг от пылесоса.

Если вам надоела шерсть домашнего питомца на одежде, то для быстрой очистки также можно воспользоваться скотчем.

С помощью клейкой ленты можно без каких-либо проблем утеплить стельки зимней обуви. Для этого необходимо просто в несколько слоев проклеить нижнюю сторону каждой из стелек.

Скотч поможет уберечь паркет или любое другое напольное покрытие от повреждений и царапин, появляющихся вследствие движения стульев и кресел. Для этих целей достаточно приклеить материал на ножки мебели.

Использование клеящей ленты — это отличный способ открыть любую плотно закрученную банку.

При помощи скотча можно хорошо почистить клавиатуру персонального компьютера или лэптопа от мусора и пыли. Благодаря гибкости материал с легкостью проникает в щели между кнопками и дает возможность собрать скопившуюся там грязь.

Клеящую ленту можно использовать как замену стикерам. Современный малярный скотч превосходно подходит для различных записей благодаря своей бумажной основе и большой ширине. Кроме того, этот материал легко удаляется с абсолютно любых поверхностей.

С помощью скотча можно быстро и легко отремонтировать кончики шнурков для обуви. Для этого достаточно обернуть края кусочками материала, и шнурки будут как новые.

Так как клеящая лента характеризуется диэлектрическими свойствами, то ее можно применять вместо изоляционной ленты, если таковой нет под рукой.