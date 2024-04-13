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Рецепт: Салат Витаминный по- простому — с красной натуральной фасолью

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Рецепт: Салат Витаминный по- простому — с красной натуральной фасолью

Ингредиенты:
пекинская капуста маленькая — 0.5 шт.;
огурец свежий среднего размера — 1 шт.;
паприка молотая — по вкусу;
соль — по вкусу;
красная фасоль натуральная — 4 ст. ложки;
листья салата замороженные — по вкусу;
стрелки чеснока перемолотые замороженные — по вкусу;
масло растительное для заправки салата — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Весной хочется всё время в рацион добавлять салаты.
Причём любые и почти каждый день. Но главное требование к салату, чтобы было хотя бы небольшое количество свежих овощей.
За основу взяла пекинскую капусту, нашинковала.

Огурец свежий нарезала. Хоть и весенние огурцы тепличные, всё равно по дому пошёл огуречный запах.

Рецепт: Салат Витаминный по- простому - с красной натуральной фасолью

Выложила капусту в глубокую чашу, немного помяла. Затем добавила паприку.

Рецепт: Салат Витаминный по- простому - с красной натуральной фасолью

Посолила немного. Чтобы капуста, огурец и паприка обменялись вкусами.

Рецепт: Салат Витаминный по- простому - с красной натуральной фасолью

Добавила фасоль. Беру для салатов натуральную, буз соуса.

Рецепт: Салат Витаминный по- простому - с красной натуральной фасолью

Добавила размороженные листья салата (можно и шпинат, если есть).

Рецепт: Салат Витаминный по- простому - с красной натуральной фасолью

Посыпала перемолотыми чесночными стрелками (тоже размороженными).

Рецепт: Салат Витаминный по- простому - с красной натуральной фасолью

Перемешала. Заправлять можно по вкусу. Кому, что нравится.

Рецепт: Салат Витаминный по- простому - с красной натуральной фасолью

Сюда подойдёт или масло растительное или майонез или йогурт.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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