Рецепт: Салат Витаминный по- простому — с красной натуральной фасолью

Ингредиенты:

пекинская капуста маленькая — 0.5 шт.;

огурец свежий среднего размера — 1 шт.;

паприка молотая — по вкусу;

соль — по вкусу;

красная фасоль натуральная — 4 ст. ложки;

листья салата замороженные — по вкусу;

стрелки чеснока перемолотые замороженные — по вкусу;

масло растительное для заправки салата — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Весной хочется всё время в рацион добавлять салаты.

Причём любые и почти каждый день. Но главное требование к салату, чтобы было хотя бы небольшое количество свежих овощей.

За основу взяла пекинскую капусту, нашинковала.

Огурец свежий нарезала. Хоть и весенние огурцы тепличные, всё равно по дому пошёл огуречный запах.

Выложила капусту в глубокую чашу, немного помяла. Затем добавила паприку.

Посолила немного. Чтобы капуста, огурец и паприка обменялись вкусами.

Добавила фасоль. Беру для салатов натуральную, буз соуса.

Добавила размороженные листья салата (можно и шпинат, если есть).

Посыпала перемолотыми чесночными стрелками (тоже размороженными).

Перемешала. Заправлять можно по вкусу. Кому, что нравится.

Сюда подойдёт или масло растительное или майонез или йогурт.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.