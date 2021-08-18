Руководство по покупке холодильника: Исчерпывающее руководство по выбору лучшего холодильника для вашего дома

Думаете о замене имеющегося холодильника, но не знаете, с чего начать? Здесь представлено подробное руководство по покупке с различными важными факторами, которые необходимо учитывать перед покупкой лучшего холодильника для вашего дома.
На протяжении многих лет холодильники считались громоздкими, унылыми бегемотами кухни, и купить их было очень просто, поскольку на рынке предлагалось очень мало вариантов. Но времена изменились. В результате сегодня вы можете найти все более широкий выбор цветовых и стилистических решений, продуманный дизайн, позволяющий вписать холодильник в интерьер, и широкий спектр новых интеллектуальных функций, включая те, которые призваны полностью преобразить вашу кухню, выполняя функции холодильника и развлекательного центра.
Вот краткая информация об основных характеристиках холодильника (https://nsv.by/catalog/krupnaja-tekhnika-dlja-kukhni/kholodilniki/):
|Тип холодильника
|Вместимость
|Идеально подходит для
|Характеристики
|С одной дверью
|121 — 130 Л
|1-2 человек
|? Компактный
? Прямое охлаждение
? Отдельная Морозильная камера
? Нет прямого доступа к морозильной камере
|С двумя дверцами
|231 — 500 Л
|3-5 человек
|? Незамерзающая
? Прямой доступ к морозильной камере
? Большинство полок из закаленного стекла
|С тремя дверцами
|240-350 Л
|3-4 человек
|? Морозильник сверху
? Просторный
? Отдельный ящик для овощей
|Side By Side
|500 Л
|Large Families
|? Большой объем
? Несколько секций холодильника и морозильника
? Корпус из прочного стекла
? Место для овощей
? В некоторых есть диспенсеры для воды и льда, Wi-Fi и многое другое.
На протяжении многих лет холодильники считались громоздкими, скучными бегемотами кухни, и купить их было очень просто, поскольку на рынке было представлено очень мало вариантов. Но времена изменились. В результате сегодня вы можете найти все более широкий выбор цветовых и стилистических решений, продуманный дизайн, позволяющий скрыться в вашем интерьере, и широкий спектр новых интеллектуальных функций, включая те, которые призваны полностью преобразить вашу кухню, выполняя функции холодильника и развлекательного центра.
Что нужно проверить перед покупкой холодильника?
Вещи, на которые следует обратить внимание перед покупкой холодильника:
— Определитесь с типом холодильника, например, side-by-side, с нижней или верхней морозильной камерой.
— Проверьте, какие функции вам нужны
— Проверьте габариты холодильника и размер, который вам необходим для размещения холодильника.
— Потребление электроэнергии
— Бюджет
Как выбрать лучший холодильник?
Учитывайте бюджет, которым вы располагаете. Как только вы определитесь с бюджетом, выберите модель, которая наилучшим образом удовлетворит ваши потребности.
Какая марка холодильника самая надежная?
LG, Whirlpool и Samsung (https://nsv.by/catalog/krupnaja-tekhnika-dlja-kukhni/kholodilniki/filter/samsung/apply/?
Каков средний срок службы холодильника?
10-15 лет