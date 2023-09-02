ГлавнаяРецептыРогалики с повидлом, как в детстве Рогалики с повидлом, как в детстве На чтение: 2 минуты Еще с детства мы помним хрустящие и нежные рогалики с повидлом, которые готовила бабушка. Почему бы снова не проникнуть в те времена, и не отведать домашней выпечки, но уже приготовленной собственноручно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рогалики – одна из самых популярных домашних выпечок. Их издавна готовят в украинской кухне, особенно известный рецепт с рожей. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Также вкусными будут рогалики с орешками или домашним повидлом. Каким: сливовым, клубничным, персиковым, вишневым или другим – выбирать вам! Рецепт рогаликов с повидлом Время: 2 часа Порции: 20 штук Ингредиенты для теста: – 150 граммов охлажденного сливочного масла; – 150 граммов сметаны; – 350 граммов муки; – щепотка соли; – ваниль. Для начинки: – домашнее повидло; – орехи (по желанию). Приготовление: Просеиваем муку, добавляем охлажденное сливочное масло, соль, ваниль и быстренько перетираем в крошку. Добавляем охлажденную сметану, замешиваем тесто сначала ложкой, затем быстро рукой формируем в шарик, долго месить не нужно. Делим тесто на четыре части, формируем шарики и кладем под пленку в холодильник на час. Достаем шарик, раскатываем тесто в круг, делим на восемь частей. Добавляем начинку и закручиваем рогалики. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 – 25 минут. Готовые рогалики выкладываем, чтобы застыли и щедро обваливаем сахарную пудру. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить творожную запеканку с макаронами и изюмом, как из детского сада. Поделитесь с друзьями