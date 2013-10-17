Рынок недвижимости. Проверка Тайный покупатель

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На этот раз портал http://www.perekop.info подготовил для читателей обзор бюджетного жилья в Москве стоимостью до 4 млн рублей. Рынок новостроек к осени пополнился новыми предложениями, среди которых самые доступные квартиры продавались в жилом комплексе «Андреевский квартал», расположенном в Зеленограде в 20 км от Кольцевой. Новостройка находится благоустроенном, тихом районе рядом с еловым питомником Крюковского лесничества и лесом. Общая жилая площадь семи домов высотой 14 этажей составляет более 90 тыс. квадратных метров.

Реализацией просторных квартир со свободными планировками застройщик САС занимается самостоятельно, что означает отсутствие наценок на жилье и оформление договоров с полной передачей прав собственности. Все квартиры снабжены темной комнатой, большими гостиными и кухнями от 11,67 кв.м. Однокомнатная квартира метражом 49,4 кв.м. обойдется новоселу всего в 3,812 млн руб. Жители комплекса могут пользоваться просторной парковкой, для детей обустроены игровые площадки. Комплекс обеспечен магазинами, кафе, фермерской лавкой, новой поликлиникой и другими важными инфраструктурными объектами.

На втором месте — микрорайон «Некрасовка Парк», занимающий три квартала в Юго-Восточном округе столицы. Компания Lexion Development намерена на территории 30 гектаров возвести 25 панельных домов жилой площадью более 360 тыс. «квадратов». Новые здания характеризуются красивыми фасадами с облицовкой кирпичной плиткой, эффективными планировками, хорошим качеством строительства. Микрорайон рассчитан на 6,5 тыс. семей, купить недорогую квартиру в новостройке можно за 3,943 млн руб. Жилой комплекс частично введен в эксплуатацию, добраться до него можно за 20 минут транспортом от метро Выхино.

Тройку доступных проектов замыкает ЖК «Эталон-Сити», в котором продажи открылись в конце августа. Поселиться в новостройке от группы компаний «Эталон» можно за 4 млн руб. На участке 14,9 га появятся десять жилых домов с оригинальными фасадами, повторяющими планы центров и силуэтов городов Монако, Барселоны, Чикаго, Нью-Йорка. Все квартиры будут обеспечены машиноместами в просторном паркинге, всего спроектировано 4,24 тыс. квартир. В составе новостройки комфорт-класса предусмотрены различные инфраструктурные объекты, детский сад, учебный центр.

На данный момент Тайный покупатель (подробнее на сайте https://ctrlservice.ru/services/control-mystery-shopper) новостроек не проверил ни один из этих проектов. Чтобы узнать больше об интересующем объекте, оставляйте заявку на портале Novostroy-M, и подробный отчет о новостройке скоро появится в одноименной рубрике. Каждую неделю в этом разделе публикуются свежие материалы и новости от собственных корреспондентов портала, основанные на реальных событиях.