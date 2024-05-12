Вкусная аджика: рецепт советских хозяек – в чем кроется секрет

Семейные рецепты передаются из поколения в поколение.

Что может быть вкуснее, чем длинными, холодными зимними вечерами открыть заготовку, напоминающую о тёплом лете?

Одним из таких старых проверенных рецептов является рецепт вкусной аджики. Его можно адаптировать под разные вкусовые предпочтения домочадцев. Кому-то сделать горькую, а кому-то сладковатую с легкой ноткой горечи.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

• 5 кг красных помидоров (лучше, если это будут сливовидные томаты);

• 3 кг сладкого красного перца;

• 0, 5 кг репчатого лука;

• 0, 5 кг любых яблок;

• 3-4 стручка горького красного перца;

• 250 г чеснока;

• 300 мл растительного масла без запаха;

• 3 средних пучка петрушки или кинзы;

• 3-4 столовые ложки сахара;

• соль по вкусу.

Помидоры, горький и сладкий перец, яблоки помыть, очистить и порезать на кусочки такого размера, чтобы удобно было измельчать в мясорубке.

Морковь нужно потереть на крупной терке, а лук мелко порезать.

Морковно-луковую смесь обжариваем на сковороде до полуготовности.

Для тех же, кому больше нравится однородность, лук и морковь можно просто перекрутить на мясорубке, вместе с остальными продуктами.

После того, как овощи измельчили, добавляем сахар, соль, растительное масло и ставим на огонь. Лучше, чтобы кастрюля была толстостенной, чтобы аджика не пригорала.

Доводим до кипения и варим 2, 5 часа, периодически помешивая.

В это время очищаем чеснок и подготавливаем зелень.

Перемалываем ингредиенты на мясорубке. Добавляем в аджику за 10 минут до готовности.

Стеклянные банки тщательно моем и стерилизуем вместе с крышками.

Готовую аджику разливаем по банкам и укутываем до полного остывания.

Теперь пришло время рассказать, как адаптировать один рецепт к разным вкусам.

Для этого необходимо взять дополнительно несколько горьких красных перцев.

Перед тем, как основной объем аджики уже разлит по стерилизованным баночкам, нужно разрезать стручки горького перца на 2 крупные части и бросить в кастрюлю с кипящей аджикой.

Провариваем 5 минут. Разливаем аджику в банки, добавляя в каждую половинку горького перца.

Не забываем пометить банки, в которых аджика будет более острой.

Аджика, приготовленная по этому рецепту, понравится вашим домочадцам и гостям. Приправа получается очень вкусной и ароматной. Она отлично сочетается как с мясными, так и с другими блюдами.

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Проверено редакцией