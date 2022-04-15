Сакское озеро — старейшая грязелечебная здравница России

Одной из главных достопримечательностей Крымского полуострова является грязевое лечебное Сакское озеро. Оно стало известным благодаря своей целебной иловой грязи с уникальным составом и свойствами. Применение грязи в лечебных целях позволяет добиться поразительных результатов.

Чтобы испытать на себе благотворное воздействие особой сакской грязи можно не только выбрать санаторный отдых в местных пансионатах и санаториях, но и просто отправиться на экскурсию на Сакское озеро. Например, такая услуга доступна туристам, разместившимся в доме отдыха «Чаривна Каламита».

Лечебное озеро в Саках: почему стоит посетить его?

Озеро-лиман не подойдёт для классического пляжного отдыха, поскольку его глубина составляет 0,6 м, а площадь поверхности — около 10 кв. км. Сюда приезжают люди, которым важно совместить отдых на Крымском полуострове с заботой о здоровье. На дне соленого озера содержится особая иловая грязь, содержащая редкие минералы и биологически активные вещества, способные благотворно влиять на самочувствие человека и помогать в лечении различных заболеваний. Известно, что бальнеопроцедуры, при которых используется иловая грязь и рапа, отличаются следующими свойствами:

Устраняют болевые ощущения;

Снимают воспаление;

Нормализуют кровообращение;

Ускоряют регенерацию клеток;

Нормализуют метаболизм;

Способствуют восстановлению двигательной функции суставов;

Укрепляют иммунитет.

При этом отдыхающим предлагается широкий спектр методик, направленных на борьбу с десятками разных заболеваний: лечебные ванны, грязевые обертывания, аппликации, местное орошение, компрессы.

Посетить лечебное Сакское озеро рекомендуется людям, страдающим болезнями суставов, позвоночника, ЛОР заболеваниями, а также всем, кто хочет укрепить свое здоровье.

Розовое озеро Сасык-Сиваш —уникальная достопримечательность Крыма

Отправляясь в отпуск на Крымский полуостров в летнее время, стоит обязательно посетить розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму. Этот водоем известен своим необычным цветом воды: она может приобретать едва заметный розовый или насыщенный красный оттенок.

Необычный цвет воды обусловлен тем, что в водоеме обитают особые редкие одноклеточные водоросли, выделяющие в процессе жизнедеятельности бета-каротин в большом количестве. Но розовое озеро известно не только своей красотой: оно славится целебными свойствами воды и иловой грязи. Последняя содержит редкие минералы и вещества, способные оказывать помощь в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно сосудистой системы.

Стоит ли говорить о том, что и воздух здесь чистый и свежий?! И благодаря этому туристам доступно климатолечение. Ведь даже нахождение на берегу этого удивительного озера уже позволяет почувствовать себя намного лучше.

Дом отдыха «Чаривна Каламита» предлагает разместиться в комфортабельных домиках на облагороженной территории и посетить знаменитые природные достопримечательности Крыма.

Источник: https://iskatel.com