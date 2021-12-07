Сакура – стародавній символ Японії. Види сакур

У Японії сакура — дуже значущий символ, вона уособлює все найпрекрасніше, що можна знайти у цьому світі. Ніжні квіти східної вишні асоціюються із жіночою красою, любов'ю, появою на світ дітей, оновленням та відродженням.

Сакура по фен шуй — талісман, який приваблює щастя, гармонію та благополуччя, а п'ять пелюсток, зібраних у бутон — знак єднання духовних і тілесних радостей. Детально тут https://botanicmarket.com.ua/ru/sakura/1306/.

Значення сакури у східній культурі. Красива легенда

Красива японська легенда розповідає про Бога Небес, який вирішив узяти за дружину одну з дочок Бога Землі. Старша дівчина була міцна, як скеля, а молодша — прекрасна, як квітка дикої вишні. Зрозуміло, що наречений без вагань обрав другу, але цим образив люблячого батька. В результаті той погодився на шлюб, але наклав закляття на все потомство подружжя:

Відтепер життя людей сповнене світлих емоцій, але недовговічне — подібно до бутонів сакури, які зриває з гілок безтурботний вітерець.

Символ швидкоплинності буття

У сучасній традиції сакура – ​​символ швидкоплинності буття. Весною квіти дикої вишні нагадують людям, що щастя, молодість і любов не можуть тривати вічно, тому треба радіти кожній хвилині.

Щоб не забувати про це, в Японії щороку відзначають Ханамі — особливе свято, яке полягає в милуванні вишневими садами, медитації та роздуми про вічність.

Що означає по фен шуй сакура у домі?

Кому підходить? Для жителів Країни Вранішнього Сонця вишневі квіти — дуже приємний і символічний подарунок, а його вручення — побажання процвітання, довголіття та світу. Такі подарунки особливо потрібні на весіллях, їх часто приносять молодому подружжю, щоб підкреслити свою повагу та глибокі дружні почуття.

Безпосередньо для пари посадити сакуру у дворі — сприятлива прикмета, яка обіцяє життя в злагоді та любові.

Де розмістити?

Оскільки у звичайній сучасній квартирі виростити сакуру не так просто можна обійтися її символічним зображенням: вишивкою, фотографією, картиною.

Відповідно до фен шуй, розташовувати подібний талісман слід на Південному Заході, у Зоні шлюбу.

І тут він виступить у ролі активатора любовного Сектору — допоможе побудувати гармонійний союз, заснований на довірі, зберегти довгі роки пристрасть і романтику.

Штучне деревце

Вік живих квітів недовгий, тому вдома цілком доречна штучна сакура — маленьке сувенірне деревце зручно тримати на туалетному столику або тумбочці. Відмінний варіант для того, щоб додати трохи східної вишуканості інтер'єру спальні та подарувати собі чудовий талісман, що допомагає зміцнити сімейні стосунки.