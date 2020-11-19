Самоходное одноосное хозяйственное оборудование. Современный мотоблок

Необходимое средство на даче — мотоблок

Мотоблоки очень важны в сельском хозяйстве, где необходимость в обработке полей и сборе урожая возникает на протяжении всего сезона. Именно поэтому важно знать, какой именно мотоблок лучше всего подойдет для того или иного рода работ. В первую очередь необходимо определиться с тем, на каком топливе должно работать будущее приобретение, ведь есть два варианта: дизельный и бензиновый. Оба они имеют свои преимущества и недостатки, так что выбор должен основываться на потребностях и на требуемой производительности. Оптимальным вариантом для большинства типов работ считается мотоблок 9 л.с. Купить в Украине все необходимые запчасти на мотоблок по доступным ценам можно в интернет-магазине motobloku.com.ua.

Он достаточно производителен и экономичен, чтобы обеспечивать качественное выполнение даже самых сложных полевых работ с небольшими ресурсными затратами. Кроме производительности при выборе такого помощника стоит обратить свое внимание на возможность добавить к исходной комплектации картофелесажалку, сеялку или плуг, которые в качестве отдельных агрегатов стоят на порядок дороже. Дополнительное внимание покупателя должно быть привлечено наличием или отсутствием таких механизмов как: разблокирование дифференциала, удобное регулирование рукояток и аварийная ручка для срочной остановки. Работа на мотоблоке, который не имеет подобных механизмов будет опаснее и куда более непредсказуемой, так что лучше всего заранее позаботиться о том, чтобы приобретение работало качественно и весь отведенный производителем срок. Что касается гарантии на товар, то чем она больше, тем качественнее машина.

В среднем гарантия дается на срок от 12 месяцев до 3 лет, в течение которых производитель готов произвести гарантийный ремонт. При этом естественно, что за качество придется платить куда больше, чем за среднюю машину для выполнения небольшого объема работ, поэтому вопрос целесообразности высоких трат является открытым для тех, у кого есть небольшая площадь для обработки, и чей мотоблок не будет сильно перегружен в течение сезона дополнительными нагрузками.