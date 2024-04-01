Гости съедают этот салат не дождавшись горячего. Вкусно и просто из обыкновенной картошки и мяса

Картофель сейчас является неотъемлемой частью продовольственной корзины жителей множества стран. Это отличный гарнир, а также основное блюдо. Из картошки можно сделать не только пюре, но и испечь пироги, оладьи, драники.

Картофель — это буквально часть современной культуры. Нельзя представить заведение с едой быстрого приготовления, где не было бы картофеля фри. При этом, некоторые считают, что картошка вредна для организма.

Можно приготовить картофель полезно. Например, сделать картофельный салат.

Ингредиенты для картофельного салата:

картофель — 4 шт.;

свинина — 250 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

уксус 6% — 4 ст.л.;

соевый соус — 4 ст.л.;

кориандр — 1 ч.л.;

смесь перцев — ½ ч.л.;

рубленый перец — 1 ч.л.

Приготовление картофельного салата:

Очищенный картофель натираем на терке по-корейски, а затем тщательно промываем. В сковороду наливаем воду и доводим до кипения, солим.

Выливаем в кипяток 3 столовые ложки уксуса, добавляем картофель и варим закипания. Откидываем картофель на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Нарезаем полукольцами лук, пластинками режем свинину. В сковороде на растительном масле сперва обжариваем лук, а затем свинину до золотистого цвета.

Вливаем к мясу соевый соус, высыпаем кориандр, смесь перцев. Выкладываем к картофелю обжаренное мясо, рубленый красный острый перец, а также пропускаем через пресс зубчики чеснока.

Вливаем к салату ложку уксуса и все перемешиваем.

Получается вкусный картофельный салат с мясом. По желанию красный острый перец в салат можно не добавлять.