Самостоятельная замена датчика массового расхода воздуха при поломке

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) – важная составляющая автомобиля. Для работы двигателя необходимо не просто топливо, а смесь его с воздухом, причем в определенной пропорции. Если она будет нарушена, двигатель может не завестись вообще. Если он все-таки запустится, то работать будет неустойчиво, в любой момент может заглохнуть. Расход топлива при этом возрастает неоправданно. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужен датчик массового расхода воздуха. Он регулирует количество воздуха, поступающего в цилиндры автомобиля.

Когда требуется замена

О выходе из строя любого датчика свидетельствует индикатор «check engine», загорающийся на панели автомобиля, но основное внимание нужно уделять нарушениям в работе машины:

Двигатель не заводится.

На холостом ходу обороты становятся слишком большими или напротив, слишком маленькими.

Ухудшается динамика, при разгонах наблюдаются «провалы».

На фоне подобных ухудшений работы двигателя возрастает расход бензина. Это говорит о том, что ДМРВ придется заменить. Но нет необходимости обращаться в автосервис, сделать это можно самостоятельно.

Подготовка

Чтобы заменить датчик массового расхода воздуха, необходимо знать, где он располагается. У большинства машин, оснащенных системой с распределенным впрыском, он находится за корпусом воздухофильтра, за ним следует гофрированный шланг.

Для замены потребуется ряд инструментов:

отвертка фигурная;

отвертка крестовая;

ключи гаечные;

ключи торцовые;

мульти-метр.

Перед заменой рекомендуется провести диагностику, чтобы убедиться, что причина неисправности именно в ДМРВ. Отсоедините от датчика фишку проводов и запустите двигатель. Если обороты при этом возросли, значит, датчик действительно неисправен.

Замена

Перед тем, как приступить к замене датчика массового расхода воздуха, необходимо выключить зажигание. Затем фишку проводов разъединяют. Гофрированный шланг с его входа следует снять, предварительно ослабив его посредством крестовой отвертки. Болты, которыми ДМРВ прикреплен к корпусу воздушного фильтра, откручивают с помощью ключа на «десять», затем датчик снимается.

Устанавливая новый датчик, все те же действия необходимо совершить в обратном порядке: прикрутить болты, подсоединить гофрированный воздуховод и провода. Проверить работоспособность нового ДМРВ можно с помощью мульти-метра. Включив зажигание и дождавшись, чтобы загорелись индикаторы всех приборов, включите функцию вольтметра в мульти-метре. Подсоедините его черный вывод к минусовой клемме в аккумуляторе, а красный – к выводу колодки проводов. Если прибор покажет напряжение не менее 12 вольт, значит, новый датчик исправен.

По материалам сайта officially-official.ru