Самостоятельная замена датчика массового расхода воздуха при поломке

По
Евгений
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Самостоятельная замена датчика массового расхода воздуха при поломке

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) – важная составляющая автомобиля. Для работы двигателя необходимо не просто топливо, а смесь его с воздухом, причем в определенной пропорции. Если она будет нарушена, двигатель может не завестись вообще. Если он все-таки запустится, то работать будет неустойчиво, в любой момент может заглохнуть. Расход топлива при этом возрастает неоправданно. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужен датчик массового расхода воздуха. Он регулирует количество воздуха, поступающего в цилиндры автомобиля.

Когда требуется замена

О выходе из строя любого датчика свидетельствует индикатор «check engine», загорающийся на панели автомобиля, но основное внимание нужно уделять нарушениям в работе машины:

  • Двигатель не заводится.
  • На холостом ходу обороты становятся слишком большими или напротив, слишком маленькими.
  • Ухудшается динамика, при разгонах наблюдаются «провалы».

На фоне подобных ухудшений работы двигателя возрастает расход бензина. Это говорит о том, что ДМРВ придется заменить. Но нет необходимости обращаться в автосервис, сделать это можно самостоятельно.

Подготовка

Чтобы заменить датчик массового расхода воздуха, необходимо знать, где он располагается. У большинства машин, оснащенных системой с распределенным впрыском, он находится за корпусом воздухофильтра, за ним следует гофрированный шланг.

Для замены потребуется ряд инструментов:

  • отвертка фигурная;
  • отвертка крестовая;
  • ключи гаечные;
  • ключи торцовые;
  • мульти-метр.

Перед заменой рекомендуется провести диагностику, чтобы убедиться, что причина неисправности именно в ДМРВ. Отсоедините от датчика фишку проводов и запустите двигатель. Если обороты при этом возросли, значит, датчик действительно неисправен.

Замена

Перед тем, как приступить к замене датчика массового расхода воздуха, необходимо выключить зажигание. Затем фишку проводов разъединяют. Гофрированный шланг с его входа следует снять, предварительно ослабив его посредством крестовой отвертки. Болты, которыми ДМРВ прикреплен к корпусу воздушного фильтра, откручивают с помощью ключа на «десять», затем датчик снимается.

Устанавливая новый датчик, все те же действия необходимо совершить в обратном порядке: прикрутить болты, подсоединить гофрированный воздуховод и провода. Проверить работоспособность нового ДМРВ можно с помощью мульти-метра. Включив зажигание и дождавшись, чтобы загорелись индикаторы всех приборов, включите функцию вольтметра в мульти-метре. Подсоедините его черный вывод к минусовой клемме в аккумуляторе, а красный – к выводу колодки проводов. Если прибор покажет напряжение не менее 12 вольт, значит, новый датчик исправен.

По материалам сайта officially-official.ru

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