Закуска из крекеров с сыром

Во время приготовления праздничного ужина нередко случается такое, что духовка и плита уже заняты определенными блюдами. В результате нет, где отварить овощи для салата или же подсушить хлеб для брускетт. В таком случае на выручку придет шедевральная закуска из крекеров, приготовление которой не предполагает термообработку продуктов.

Чтобы подать к столу такую вкуснотищу, необходимо приобрести правильный основной ингредиент. Не берите для этого блюда классические круглые крекеры небольшого размера. С ними закуска не будет выглядеть эффектно. Отдайте предпочтение прямоугольным крекерам.

Как готовится нарядная закуска из крекеров

Готовя такое блюдо к праздничному столу, вы можете менять ингредиенты для начинки по своему вкусу. Попробуйте добавить к плавленому сыру зеленый лук или свежую петрушку вместо укропа. Замените томаты на болгарский перец. При помощи таких экспериментов вам удастся найти формулу идеальной начинки для закуски из крекеров.

Ингредиенты

Крекер100 г Помидор2 шт. Плавленый сыр200 г Майонез3 ст. л. Чеснок2 зуб. Укроп по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Охлажденный плавленый сырок натираем на терке с мелкими отверстиями. Очищаем зубчики чеснока. Измельчаем их при помощи пресса. Промываем свежий укроп. Обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Соединяем в глубокой емкости плавленый сырок с укропом и чесноком.Промываем помидоры. Нарезаем их небольшим кубиком. Сливаем выделившийся сок. Добавляем томаты и майонез к соединенным ингредиентам. Всыпаем к смеси соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Разделяем крекеры на две половины. Берем первую их часть. На одну сторону этих крекеров выкладываем сырную массу, равномерно ее распределяя. Сверху на начинку помещаем вторую половину крекеров. Слегка их прижимаем. Выкладываем закуску на красивое блюдо.

Подавать крекеры с сыром и помидорами необходимо сразу же после приготовления. Это очень важно. Ведь если закуска будет долго стоять на кухне, крекеры под воздействием влаги, что содержится в начинке, размякнут. Тогда они перестанут быть хрустящими. А это негативно скажется на конечном результате — вкусе готового блюда.