Самые популярные экскурсии в Сочи

Преимущества санаторно-курортного отдыха на КМВ

Анапа – жемчужина черноморского побережья

В прошлом на территории Анапы существовали разные культуры и народы, которых привлекал мягкий климат города. Поэтому сегодня Анапа богата историческим наследием, а ее достопримечательности привлекают не меньше, чем ласковое море и минеральные воды. Так, на территории города расположены остатки турецкой крепости, знаменитый анапский маяк – любимое место встреч горожан, сквер памяти, археологический музей и множество других памятников истории и архитектуры, которые стоит увидеть. Поэтому город привлекает туристов не только летом, но и в другие сезоны. А его многочисленные отели и санатории готовы принять отдыхающих круглый год. Кавказские Минеральные Воды и санатории Кавказа – крупнейший курортный регион России, который по богатству, разнообразию, ценности бальнеологических ресурсов не имеет равных в Евразии.

Отдых в Анапе – отличная альтернатива заморским курортам. Он подарит самые яркие впечатления, даст заряд бодрости и сил на целый год.

Курорты черноморского побережья Краснодарского края

Разнообразие природных ландшафтов, уникальное сочетание горных вершин со снеговыми шапками и вечными ледниками, равнин с яркой зеленью субтропических растений, безбрежной глади «самого синего в мире» Чёрного моря, множество лечебных минеральных источников и целебных грязей образуют уникальный по своим свойствам природный регион России.

Санатории и здравницы оснащены уникальным оборудованием, которое позволяет лечить все основные болезни, предусмотренные курортологией.

Сама природа создала здесь великолепные условия для отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения. Климат этого региона является главным фактором, создающим курортные условия средиземноморского типа. Воды минеральных источников Горячего Ключа, Сочи, Анапы, Хадыженска и Краснодарской водолечебницы составляют основу курортного лечения. Рекомендуем вам рассмотреть и записаться на популярные экскурсии в Сочи , чтобы более детально изучить данный край со всех сторон.

На побережье сосредоточены главные курорты черноморского побережья Краснодарского края. Это Анапа, Сочи, Геленджик, Туапсе. Пляжи побережья в основном покрыты галькой. Вода Чёрного моря, обладающая уникальными свойствами, является одним из главных лечебных факторов. Купальный сезон здесь продолжается с мая по октябрь.

Грязелечение на курортах Краснодарского края производится с использованием иловых сероводородных грязей. В Сочи они дополнительно обогащаются сульфидной водой Мацесты по специальной методике.

Кубань – главный винодельческий регион страны, что позволяет широко применять энотерапию (лечение вином) и ампелотерапию (лечение с помощью винограда). Умеренное употребление вина повышает иммунитет, улучшает функции нервной и сердечнососудистой систем, а также замедляет процессы старения. Ягоды винограда нормализуют артериальное давление и частоту сердечного ритма. Кроме того, они обладают мочегонным действием и содержат полезные минеральные вещества, сахара, соли микроэлементов. Употребление винограда является тонизирующим и общеукрепляющим средством, которое укрепляет защитные силы организма и повышает иммунитет.

Курорты черноморского побережья Краснодарского края объединяют в себе около 1300 санаториев, профилакториев и лечебниц, что позволяет принимать за год более 200 тысяч отдыхающих.

Источник: rsttur.ru