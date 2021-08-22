Секреты красоты кумиров: какой косметикой пользуются звезды

Акне, сухость кожи, экзема или даже псориаз – существует множество кожных заболеваний, поражающих кожу лица. Вы когда-нибудь задумывались, почему у знаменитостей такой сияющий вид утром, днем ​​и ночью, несмотря на сценический макияж, который им приходится наносить на лицо почти каждый день? Они обязаны демонстрировать безупречную кожу круглый год, поэтому уделяют особое внимание косметическим процедурам.

Популярные бренды профессиональной косметики

Мы составили топ производителей, чья продукция пользуется особенной популярностью среди звезд:

James Read;

Eucerin;

Perricone MD;

Olay.

Рассмотрим особенности каждой серии, что поможет определиться нашим покупательницам в своем выборе.

James Read

Роузи Хантингтон-Уайтли – британская супермодель Victoria`s Secret. Недавно в своем блоге рассказала о бьюти-находках, что лежат в ее косметичке, а также поделилась секретами, которыми пользуется для безупречной внешности. Ее любимые продукты бренда James Read:

ночная маска для лица Sleep Mask Tan Face;

спрей H 2 O Tan Mist Face с розовой водой.

H 2 O Tan Mist Face придает коже совсем легкий эффект загара и здоровый блеск. Можно использовать для закрепления макияжа и в любой момент в течение дня, чтобы освежить. Подходит для всех типов кожи и не стирается одеждой. Для использования держите спрей на расстоянии примерно шести дюймов от лица и равномерно распределите по чистой, сухой коже. Применяйте ежедневно для ровного загара и каждые 2–3 дня, чтобы сохранить результат. Советуют хранить средство в холодильнике, ведь при распылении оно придаст вашему лицу не только легкий загар, но и охлаждающий эффект. Вы можете заказать оригинальную косметику James Read тут.

Eucerin

Перед сном Бейонсе ежедневно наносит на лицо восстанавливающий бальзам Eucerin. Он образует мягкий защитный барьер на коже, который способствует естественному сохранению водного баланса кожи, сохраняет ее упругость и дарит увлажнение. Бальзам не закупоривает поры, благодаря чему кожа дышит, и ее естественный защитный барьер не повреждается.

Perricone MD

Известная актриса из всеми любимых «Друзей» Дженнифер Энистон поделилась секретом своей молодости, ведь она не выглядит на свои 52 года. В этом ей помогает продукция от Perricone MD от американского бренда уходовой и декоративной косметики. Ее любимый продукт – антивозрастная детокс-маска Perricone MD Chlorophyll Detox Mask. Она выравнивает тон кожи лица и придает румянец. Интенсивно очищает, выводит токсины и глубоко очищает. Содержит богатые хлорофиллом микрокапсулы, которые открываются при нанесении, чтобы помочь сбалансировать избыток склонной к жирности кожи, сводя к минимуму появление крупных пор, трещин и морщин. Мгновенно кожа становится более гладкой, острой и сияющей. Также звезда использует сыворотку для лифтинга кожи вокруг глаз Perricone MD High Potency Classics Firming Eye Lift. Продукт замедляет старение в области вокруг глаз, поскольку направлен на восстановление упругости и устранение темных кругов с помощью мощных ключевых ингредиентов. Содержит ДМАЭ, который помогает заметно уменьшить дряблость кожи, а гиалуроновая кислота обеспечивает необходимое увлажнение и устраняет тонкие линии и пигментные пятна.

Olay

На протяжении многих лет Селена Гомес доверяет Olay, американскому бренду средств по уходу за кожей против старения и высыпаний. Ее любимый продукт – очищающий и отшелушивающий крем.

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Если хотите приобрести продукцию для ухода за лицом премиум класса, значит сайт Profistyle как раз то, что вам нужно. Profistyle специализируется на профессиональной косметике и предлагает ее по выгодным ценам. Именно для вас на сайте работает косметолог и технолог, которые бесплатно предоставят консультации.