Рецепт: Кабачки в кляре — с помидорами

Ингредиенты:
кабачки — 1-2 шт;
томаты — 5-6 шт;
яйца куриные — 3 шт;
мука — 50 гр;
масло подсолнечное — 100 мл;
чеснок — 4-5 зубчиков;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
майонез домашний — по вкусу
Способ приготовления: Начался дачный сезон, а значит скоро будет и урожай. В детстве не любила кабачки, с возрастом они мне пришлись по вкусу. И часто готовлю кабачки с помидорками в кляре. Делюсь своим рецептом.
Кабачки выбираю небольшого размера. Когда они перерастают, вкус уже не тот. Кабачки промываю и вытираю полотенцем и режу на кольца.
Для кляра в удобной чаше смешиваю яйца с мукой, солью и перцем.
На прогретую сковородку наливаю подсолнечное масло, окунаю каждое колечко кабачка в кляр, и отправляю обжариваться на сковородку с двух сторон до золотистости.
Пока кабачки обжариваются, готовлю домашний майонез. Затем чеснок очищаю, мелко нарезаю или тру на терке и смешиваю с майонезом.
Выбираю помидоры небольших размеров, примерно подходящих по размеру кабачковых колец. Промываю под проточной водой, обтираю полотенцем и нарезаю на кольца.
Когда все кабачки обжарила, промазываю майонезом с чесноком и перекладываю помидором.
И моя вкуснятинка готова.
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.