Рецепт: Кабачки в кляре — с помидорами

Ингредиенты:

кабачки — 1-2 шт;

томаты — 5-6 шт;

яйца куриные — 3 шт;

мука — 50 гр;

масло подсолнечное — 100 мл;

чеснок — 4-5 зубчиков;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

майонез домашний — по вкусу

Способ приготовления: Начался дачный сезон, а значит скоро будет и урожай. В детстве не любила кабачки, с возрастом они мне пришлись по вкусу. И часто готовлю кабачки с помидорками в кляре. Делюсь своим рецептом.

Кабачки выбираю небольшого размера. Когда они перерастают, вкус уже не тот. Кабачки промываю и вытираю полотенцем и режу на кольца.

Для кляра в удобной чаше смешиваю яйца с мукой, солью и перцем.

На прогретую сковородку наливаю подсолнечное масло, окунаю каждое колечко кабачка в кляр, и отправляю обжариваться на сковородку с двух сторон до золотистости.

Пока кабачки обжариваются, готовлю домашний майонез. Затем чеснок очищаю, мелко нарезаю или тру на терке и смешиваю с майонезом.

Выбираю помидоры небольших размеров, примерно подходящих по размеру кабачковых колец. Промываю под проточной водой, обтираю полотенцем и нарезаю на кольца.

Когда все кабачки обжарила, промазываю майонезом с чесноком и перекладываю помидором.

И моя вкуснятинка готова.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.