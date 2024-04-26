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Рецепт: Кабачки в кляре — с помидорами

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Рецепт: Кабачки в кляре — с помидорами

Ингредиенты:
кабачки — 1-2 шт;
томаты — 5-6 шт;
яйца куриные — 3 шт;
мука — 50 гр;
масло подсолнечное — 100 мл;
чеснок — 4-5 зубчиков;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
майонез домашний — по вкусу
Способ приготовления: Начался дачный сезон, а значит скоро будет и урожай. В детстве не любила кабачки, с возрастом они мне пришлись по вкусу. И часто готовлю кабачки с помидорками в кляре. Делюсь своим рецептом.

Кабачки выбираю небольшого размера. Когда они перерастают, вкус уже не тот. Кабачки промываю и вытираю полотенцем и режу на кольца.

Для кляра в удобной чаше смешиваю яйца с мукой, солью и перцем.

Рецепт: Кабачки в кляре - с помидорами

На прогретую сковородку наливаю подсолнечное масло, окунаю каждое колечко кабачка в кляр, и отправляю обжариваться на сковородку с двух сторон до золотистости.

Рецепт: Кабачки в кляре - с помидорами

Рецепт: Кабачки в кляре - с помидорами

Пока кабачки обжариваются, готовлю домашний майонез. Затем чеснок очищаю, мелко нарезаю или тру на терке и смешиваю с майонезом.

Рецепт: Кабачки в кляре - с помидорами

Выбираю помидоры небольших размеров, примерно подходящих по размеру кабачковых колец. Промываю под проточной водой, обтираю полотенцем и нарезаю на кольца.

Рецепт: Кабачки в кляре - с помидорами

Когда все кабачки обжарила, промазываю майонезом с чесноком и перекладываю помидором.

Рецепт: Кабачки в кляре - с помидорами

И моя вкуснятинка готова.

Рецепт: Кабачки в кляре - с помидорами

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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