Обычно на наших огородах выращиваются традиционные культуры. Раньше хранили овощи и фрукты в деревянных ящиках или насыпью, сегодня на помощь приходят пластиковые вентилируемые контейнеры для удобного хранения различных овощей и фруктов.

Выращивают разные культуры, а сколько полезных и вкусных достопримечательностей остаются без внимания! Начинаем знакомство с этими знакомыми незнакомцами, которым отчасти уже тысячи лет. Более детально узнать про семена кормовых трав и молочное скотоводство вы можете на сайте https://dialog-trade.ru/.

Выращивание редких культур и их хранение

Артишок — ценная диетическая культура со вкусом грецких орехов. Из семян ее получают на следующий год. Но если его прорастить при температуре 20-25 градусов в течение 5-6 дней, дальше 2-3 дня выдержать в холоде, высеять в ящик с питательной смесью и далее — при появлении настоящего листочка — распикировать в отдельные горшки, — результат можно получить и в этом году. В дальнейшем разводить можно делением куста. На первый взгляд, хлопотное дело. Но оно того стоит, ведь вы получите ценное и диетическое достояние: настоящую кладовую витаминов и микроэлементов.

Для хранения такой культуры нужно использовать неглубокий ящик для овощей, при таком хранении плоды не взопреют и не испортятся, тонкий слой позволяет отлично вентилировать воздух.

Арахис — любимые вкусности большинства из нас. Его с успехом можно выращивать и на наших грядках. Лучше в горшечной рассаде месячного возраста. Высаживать рядками на расстоянии 50 см, между растениями достаточно 20 см. Интересно происходит завязь плодов: после цветения они наклоняются к земле, где и происходит формирование бобов. Поэтому важно все время рыхлить землю. При пожелтении листьев кусты выкапывают, просушивают и обмолачивают. Бобы имеют в своем составе ценные жиры, белки, сахар, клетчатку и широкий спектр применения в кондитерской области.

Для хранения арахиса используют пластиковые ящики с мелкой сеткой, что бы продукт не рассыпался. Так же контейнер должен быть не глубокий, что бы культура могла "дышать" и не гнила. Хранить арахис нужно в сухом месте средней температуры, обычно это закрытые отапливаемые склады.

Бамия — хоть растение и относится к классу мальвовых, но по агротехнике и употреблению подобно бобовым. Семена высевают в теплую землю, при температуре 15-20 ° С на глубину до 3 см. Рядки размещают на расстоянии 50-60 см, между растениями должно быть не менее 30 см. Особого ухода не требует, только прополка и полив в жаркую пору. 3-5-сантиметровые плоды срывают ежедневно, не позволяя, чтобы затвердевали. По вкусу они подобны баклажанам или спарже.

Для хранения бамия должна быть аккуратно выложена в пластиковый ящик. Температура воздуха должна быть 5-10% иначе растение быстро засохнет. Обычно срок хранения не велик, продукт быстро портится, для транспортировки можно использовать контейнеры малой и средней глубины.