Азу из говядины с солеными огурцами по-татарски – это изысканное кушанье, которое покоряет своим неповторимым вкусом и ароматом. Говяжья мякоть тушится с томатами, луком и специями до мягкости, после чего добавляются соленые огурцы, которые придают особую кислинку и свежесть блюду. Азу по-татарски подается горячим и украшается зеленью, что делает его красивым и аппетитным, подходящим для банкетов и праздников. Это блюдо идеально подойдет для ужина, для сбалансированной и сытной трапезы, после которой вы еще долго не захотите перекусывать ничем вредным. Разнообразьте свой привычный рацион и привнесите в ежедневное меню нечто невообразимо вкусное и питательное!

Классическое азу из говядины с солеными огурцами

Классическое азу из говядины с солеными огурцами по-татарски – это настоящая кулинарная классика, сочетающая нежное мясо с хрустящими солеными огурцами и сливочным картофельным пюре. Благодаря тонкому сочетанию пряных и ароматных специй, это блюдо обладает неповторимым вкусом и ароматом традиционной татарской кухни.

Ингредиенты –+1 порц.

Говядина 200 гр.

Огурец соленый 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Масло растительное для жарки

Томатный соус 2 ст.л.

Картофель 3 шт.

Сливки 50 мл.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 45 мин.

Как приготовить классическое азу из говядины с солеными огурцами по-татарски? Для ускорения процесса и своего же удобства, подготавливаем продуктовый набор и выкладываем на рабочий стол. Вымытое и обсушенное мясо, а также соленые огурцы нарезаем соломкой, лук – полукольцами либо перьями. На разогретом растительном масле пассеруем луковые полукольца до прозрачности и мягкости. Картошку чистим и ставим вариться в подсоленной воде. Говядину выкладываем к луку и, помешивая, обжариваем 5-7 минут. В сковороду добавляем соленые огурцы, в спустя 2-3 минуты – томатный соус. Блюдо солим и перчим, убавляем нагрев и томим до готовности мяса. Сливаем отвар с картофеля и готовим пюре, добавив сливки. Азу из говядины с солеными огурцами по-татарски готово! Кушанье сервируем и подаем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Азу из говядины с картошкой и огурцами по-татарски

Азу из говядины с картошкой и огурцами по-татарски – это сытное и питательное кушанье, сочетающее в себе сочные ломтики мяса, картофельные кусочки и хрустящие соленые огурцы. Акцентированный вкус и аромат блюда произойдет благодаря правильно нанесенным специям и добавлением зелени.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Лук репчатый – 90 гр.

Морковь – 100 гр.

Помидоры – 180 гр.

Картошка – 500 гр.

Огурец соленый – 70 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Лавровый лист – 2 шт.

Зелень – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем корнеплоды и клубни, промываем и обсушиваем мясо.

Шаг 2. В сковороду вливаем и нагреваем растительное масло, обжариваем бруски говядины до изменения цвета, добавляем полукольца лука, а еще через несколько минут – тертую на терке морковь. Спустя 3-5 минут вводим соломку огурца и кубики помидоров, перемешиваем.

Шаг 3. Блюдо приправляем, вводим томатную пасту и немного солим, заливаем состав водой и тушим под крышкой на медленном огне в течение 60 минут.

Шаг 4. Параллельно нарезаем картофель брусками и отдельно обжариваем на растительном масле до мягкости и золотистости. Смешиваем говядину с овощами и картошкой.

Шаг 5. Азу раскладываем по порционным пиалам и украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Азу из говядины с солеными огурцами без картофеля

Азу из говядины с солеными огурцами без картофеля – это вкусное и сбалансированное блюдо, где самый главный акцент на мясе и огурцах. Без картофеля, азу обладает особенным вкусом, так как крахмалистый овощ не перебивает гармоничное сочетание основных компонентов.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Огурец соленый – 2-3 шт.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Паста томатная – 1 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Аджика – 1-2 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину и соленые огурцы режем брусками, произвольно нарезаем головку очищенного лука.

Шаг 2. На разогретом растительном масле подрумяниваем мясо, засыпаем репчатый лук и жарим помешивая, до его прозрачности.

Шаг 3. Дополняем состав солеными огурцами, аджикой, томатной пастой, мукой, разведенной в небольшом количестве воды и рубленым чесноком.

Шаг 4. Состав тщательно перемешиваем и посыпаем солью, а также молотым перцем. Убавив пламя, плотно закрываем крышкой и томим 40-60 минут.

Шаг 5. К столу подаем в горячем виде, в сочетании с любимым гарниром. Приятного аппетита!

Азу с солеными огурцами по-татарски на сковороде с подливкой

Азу с солеными огурцами по-татарски на сковороде с подливкой – это блюдо, приготавливаемое на плите, обладающее насыщенным вкусом и чарующим ароматом, перед которым не устоит даже вегетарианец! Минимум продуктов и усилий, а результат всегда великолепен!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Огурец соленый – 2 шт.

Картофель – 5 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Паста томатная – 2 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло подсолнечное – 5 ст.л.

Вода – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем говядину, насухо промакиваем и режем брусками.

Шаг 2. Очищаем корнеплоды и клубни, соломкой нарезаем морковку, лук – четверть либо полукольцами.

Шаг 3. Измельчаем картофель.

Шаг 4. В широкой жаропрочной посуде раскаляем две столовые ложки подсолнечного масла, по 4-5 минут с каждой стороны жарим мясо.

Шаг 5. К говядине высыпаем лук, морковку и пасту из протертых томатов. Помешивая, продолжаем готовку.

Шаг 6. В другой сковороде на растительном масле подрумяниваем картофельные ломтики около 10 минут.

Шаг 7. В казан с овощами и мясом выкладываем тертые на терке либо нарезанные огурцы, перемешиваем и томим 15 минут.

Шаг 8. По истечении указанного времени дополняем основной состав картошкой, водой, лавровым листом, солью и перцем – на умеренном пламени доводим до кипения.

Шаг 9. Закрываем посуду крышкой и тушим на медленном огне около 40 минут.

Шаг 10. После снятия с конфорки, оставляем кушанье под крышкой еще на 20 минут и только затем подаем к столу. Приятного аппетита!

Азу по-татарски из говядины с огурцами в казане

Азу по-татарски из говядины с огурцами в казане – это аутентичное татарское блюдо, готовящееся в большом казане на открытом огне. Благодаря долгому тушению и смешиванию ингредиентов, это кушанье приобретает насыщенный вкус и завораживающий аромат. Это обязан попробовать каждый!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Картошка – 1 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Огурец соленый – 3 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 1 головка.

Масло топленое – 70 мл.

Бульон мясной – 400 мл.

Томаты протертые – 100 мл.

Лавровый лист – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем говядину и нарезаем продолговатыми брусками.

Шаг 2. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и нарезаем полукольцами средней толщины.

Шаг 3. Казан помещаем на огонь и выкладываем сливочное масло, промазываем стенки и забрасываем мясо, жарим 3 минуты и вводим лук, обжариваем до прозрачности и заливаем двумя стаканами крепкого бульона – тушим под крышкой полчаса.

Шаг 4. Параллельно рубим зелень и чеснок, компоненты перемешиваем. Нарезаем огурцы крупной соломкой.

Шаг 5. В отдельной жаропрочной посуде 10-15 минут обжариваем на топленом сливочном масле крупные ломтики картофеля – это сократит время приготовления.

Шаг 6. К тушеному мясу добавляем огурцы и протертые томаты, ингредиенты перемешиваем и томим еще 30 минут.

Шаг 7. Затем выкладываем в казан картофель, соль, лавровый лист и молотый перец. Готовим 15 минут и всыпаем ароматную чесночную смесь.

Шаг 8. Аппетитное блюдо распределяем по порционным тарелкам и подаем. Готовьте и получайте удовольствие!

Азу из говядины с солеными огурцами в мультиварке

Азу из говядины с солеными огурцами в мультиварке – это простое и быстрое блюдо, которое не требует больших усилий для приготовления и каких-либо кулинарных навыков и опыта. Говядина и огурцы в сочетании со специями дарят этому кушанью неповторимый вкус и аромат, перед которым никто не сможет устоять!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Огурец соленый – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 4 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Вода – 400 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом ополаскиваем и любым удобным способом обсушиваем мясо, очищаем лук, кубиками режем соленые огурцы.

Шаг 2. Произвольными ломтиками среднего размера нарезаем говядину.

Шаг 3. Разогреваем подсолнечное масло в чаше, включив программу «жарка», высыпаем мясные кусочки и обжариваем 10-15 минут.

Шаг 4. Засыпаем полукольца лука и жарим помешивая, еще 5-7 минут.

Шаг 5. Добавляем в мультиварку соленые огурцы и пасту из протертых томатов.

Шаг 6. Состав заливаем кипятком и перемешиваем.

Шаг 7. Чашу закрываем крышкой и включаем режим «тушение» на один час.

Шаг 8. После звукового сигнала кушанье сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Азу из говядины с огурцами в горшочке в духовке

Азу из говядины с огурцами в горшочке в духовке – это необычное и оригинальное блюдо, которое готовится в глиняном горшочке в домашней «печке». Благодаря такому способу приготовления, все компоненты блюда пропитываются ароматами друг друга, делая азу невероятно вкусным.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 400 гр.

Огурец соленый – 2 шт.

Картофель – 6-7 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Томаты в собственном соку – 1 ст.

Паста томатная – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину нарезаем полосками и обжариваем до изменения цвета на разогретом растительном масле.

Шаг 2. Параллельно мелко рубим соленые огурцы и очищенный репчатый лук.

Шаг 3. В сковороду к мясу высыпаем измельченные овощи, перемешиваем и прогреваем все вместе 1-2 минуты.

Шаг 4. Перекладываем содержимое сковороды в горшочки, заполняя их наполовину. Компоненты перчим и слегка солим.

Шаг 5. Сверху выкладываем слой картофельных кубиков.

Шаг 6. Добавляем томаты в собственном соку и рубленый чеснок, заливаем томатной пастой, разведенной в воде.

Шаг 7. Накрываем горшочки крышками и убираем в духовку на 40-50 минут при температуре в 190 градусов. Затем крышки убираем и дополняем азу лавром, готовим еще 10 минут.

Шаг 8. Аппетитное блюдо подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Азу из говядины с солеными огурцами и рисом

Азу из говядины с солеными огурцами и рисом – это сочетание нежного мяса, хрустящих огурцов и рассыпчатого белого риса. Данное кушанье чем-то напоминает известный бефстроганов, однако, готовится без добавления сметаны, но также изумительно гармонирует с гарниром.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Говядина – 300 гр.

Рис – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Огурец соленый – 3 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Паста томатная – 2 ст.л.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Мука – 1,5 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Розмарин – по вкусу.

Вода – 200 мл.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковые полукольца в течение минуты обжариваем на разогретом подсолнечном масле на сильном огне.

Шаг 2. Брусочки мяса посыпаем мукой и хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Высыпаем говядину и лавр к луку, активно перемешиваем.

Шаг 4. Через 5-7 минут дополняем состав соломкой соленых огурцов, томатной пастой, двумя измельченными зубчиками чеснока, солью, перцем и 200 миллилитрами воды. Перемешав, томим на медленном огне 15 минут.

Шаг 5. Примерно через 12-13 минут добавляем зубчик чеснока и мелко нашинкованную зелень.

Шаг 6. Параллельно отвариваем рис в соотношении один к одному с водой 10 минут, после закипания.

Шаг 7. На дольки разрезаем последний зубчик чеснока и выкладываем его вместе с розмарином в сковороду с разогретым подсолнечным маслом.

Шаг 8. В момент, когда травы зашипели – выключаем нагрев и выбрасываем компоненты, а ароматное масло вмешиваем в готовый рис. Кушанье сервируем и подаем к столу, на радость семье. Готовьте и получайте удовольствие!