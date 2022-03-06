Сертифицированный и опытный автоэлектрик Алматы. Ремонт и диагностика вашего автомобиля

Модернизация и улучшение автомобиля

В настоящее время большую популярность среди автовладельцев обрела услуга чип-тюнинга. С ее помощью в программу управления двигателем вносятся корректировки, позволяющие изменить его силовые характеристики. В результате автомобиль получает большее количество «лошадок», а владелец – возможность меньше тратиться на бензин, так как снижается расход топлива. В большинстве случаев чип-тюнинг Ауди позволяет в полную меру раскрыть потенциал двигателя без снижения ресурса.

Однако часто владельцы автомобилей, желая придать транспортным средствам дополнительных мощностей, забывают о главном: провести полную диагностику машины. Специалисты настоятельно рекомендуют это делать, так как важнейшим условием для проведения чип-тюнинга является полная исправность двигателя и трансмиссии авто. Последней услуга может принести существенный вред.

Как трансмиссия может пострадать

Чтобы понять, как чип-тюнинг может нанести вред трансмиссии, достаточно прочитать руководство по эксплуатации транспортного средства и понять, что:

Коробка передач авто, которое сошло с конвейера, рассчитана на определенный крутящий момент. Конечно, задел присутствует, но он небольшой. Если вам понадобится ее ремонт и обслуживание, то можете обращаться к специалистам автоэлектрикам в Алматы на сайт Автоэлектрик. Некачественно установленная прошивка в буквальном смысле убирает все ограничения крутящего момента, в результате чего он начинает вращаться до такой степени, что со временем ломается вал. Чтобы этого не произошло, диагностику автомобиля следует начинать именно с трансмиссии, а не с двигателя.

И последний совет. Чип-тюнинг – услуга не из дешевых, поэтому вполне логичным является рвение автовладельцев найти прошивку «подешевле». Но здесь следует учесть тот факт, что узкая специализация такой услуги позволяет заказывать ее только у профессионалов своего дела. Да, обычный диагност-электрик также может провести чип-тюнинг авто. Но сделает он это, не разбираясь в нюансах. А именно они могут привести к неприятным последствиям – поломке трансмиссии или полному выходу из строя всего двигателя.