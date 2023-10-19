Салат “Моментальный». Ленивый рецепт с крабовыми палочками: всегда выручает, когда гости на пороге

Многие думают, что крабовые палочки — это бесполезное блюдо, которое никак не влияет на здоровье человека. Однако, крабовые палочки из добротных компонентов способны положительно сказываться на организме.

Крабовые палочки создаются из филе рыбы. При правильном приготовлении крабовых палочек, человек получает правильный синтез гормонов и нуклеиновых кислот. Также крабовые палочки могут быстрее заживить раны, не дают печени покрыться жиром.

Поэтому важно употреблять крабовые палочки хотя бы раз в неделю. Расскажем, как сделать быстрый салат с палочками.

Ингредиенты для салата “Моментальный”:

крабовые палочки;

яйца;

морковь по-корейски;

плавленый сыр;

майонез.

Приготовление салата “Моментальный”:

Нарезаем тонкими полосками крабовые палочки. Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Натираем вареные яйца на крупных резцах терки.

Смешиваем крабовые палочки и яйца в салатнике. Добавляем в салат морковь по-корейски. Охлаждаем в морозильной камере плавленый сыр, натираем на крупных зубчиках терки.

Кладем сыр в салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Все ингредиенты в салате можно добавлять по вкусу.

Также солить и перчить салат лучше по желанию, так как ,вероятно, будет достаточно соли моркови по-корейски.