Сертификация OHSAS 18001-2007 (ГОСТ Р 54934-2012) / ИСО 18001

Профессиональная сертификация товаров и услуг

Все выпускаемые в нашей стране товары и изделия обязательно должны соответствовать существующим стандартам и нормативам, причём только при таком соответствии данные наименования продукции могут реализовываться среди отечественных покупателей. Если вы является производителем того или иного товара, то наверняка постоянно сталкиваетесь с необходимостью получать сертификат качества или соответствия на новые товары и изделия. Только имея такой документ, вы сможете официально и на законных основаниях заниматься производством и реализацией выпускаемой продукции, что в наше время является актуальным вопросом для всех изготовителей. Для того чтобы провести сертификацию требуется обратиться в крупную специализированную компанию, которая в сфере сертификации и аккредитации работе уже на протяжении длительного периода времени. Также вас может заинтересовать сертификация OHSAS 18001, подробнее по ссылке.

Важно, что проводить сертификацию или аккредитацию могут только те компании, которые имеют официальную лицензию на эту работу. Только здесь поставленная задача будет выполнена правильно, грамотно и профессионально, что крайне важно для всех заинтересованных сторон. Зайдя на официальный сайт такой компании, вам будет предоставлена возможность получить более полную информацию о предоставляемой услуге, о её стоимости и так далее, что поможет вам принять правильное решение в вопросе обращения именно сюда. Здесь вам могут предложить провести аккредитацию товаров, изделия или учреждения, провести сертификацию, декларирование, СОУТ и многое другое. Кроме этого в этой компании оказывается ряд сопутствующих услуг, в частности подготовка специалистов для проведения сертификации и так далее.

Если вашей производственной организации или фирме требуется получить сертификат качества, то следует связаться с представителем компании оказывающей эту услугу, причём связаться с ним можно по телефону. Специалист сможет разъяснить вам всю интересующую вас информацию по этому вопросу, в частности вам, будет сообщена стоимость услуги, сроки её проведения и многое другое. Немаловажно, что проведение сертификации и предоставление других услуг выполняется только после заключения официального договора, в котором будут указаны все условия контракта. Стоимость выполнения предоставляемых услуг не высокая, при этом в грамотности и правильности выполнения работы можно совершенно не сомневаться.