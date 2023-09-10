Проверьте этикетку: продукты с каким составом могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям?

Эмульгаторы, которые позволяют продуктам храниться дольше, повышают риск заболеваний сердца. Об этом сообщил доктор Бернард Срур изданию The Sun.

Французские ученые провели исследование: в нем приняли участие более 100 тысяч человек. В ходе эксперимента врачи установили, что люди, которые ели больше жирной еды с высоким содержанием эмульгаторов (маргарин, колбасы и полуфабрикаты), неизбежно сталкивались с высоким риском инсульта и инфаркта.

Позже людей, входящих в зону риска, попросили скорректировать питание — их состояние проверили повторно спустя 7 лет. Оказалось, что исключение вредной еды позволило им восстановить здоровье.

Срур также отметил, что продукты с эмульгаторами «убивали» полезные кишечные бактерии и провоцировали воспалительные процессы в органах ЖКТ. А выпечка с добавками повышала вероятность ишемической болезни сердца.