Сертификация товара. Отказное письмо (ОП) на товар

Таможенное оформление товара, или как ее еще называют – растаможка товаров – это очень важный этап как в процессе импорта, так и в процессе экспорта. А для того, чтобы прохождение данного этапа прошло более быстро и успешно, необходимо заранее прибегнуть к помощи таможенного представителя, который является профессионалом в своем деле. Ведь только профессионал может сделать так, чтобы таможенное оформление не доставило для вас никаких хлопот.

Отказное письмо (ОП) является официальным документом, свидетельствующим о том, что товар не подлежит обязательной сертификации в той или иной системе оценки соответствия. Его выдает орган сертификации, имеющий аккредитацию, а также различные государственные структуры. Очень легко отказное письмо на товар получить в СПб.

Мы предоставляем такие услуги, как:

— Удаленный выпуск;

— Электронное декларирование товара;

Мы так же:

— Составляем предварительную таможенную декларацию;

— Подбираем коды ТНВЭД;

— Проводим экспертную оценку документов на груз;

— Рассчитываем сумму таможенного платежа;

— Подготавливаем внешнеэкономический контракт импорт/экспорт;

— Получаем классификационное решение по оформлению машин, которые поставляются в виде отдельного компонента;

— По коду товара получаем классификационное решение;

— Помогаем реализовать внешнеэкономический контракт;

— И многое другое.

Именно мы, как никто другой понимаем, что задержек и простоев в бизнесе быть совершенно не должно, так как это повлечет за собой лишь убытки. Поэтому, мы всегда готовы оказать максимально оперативную помощь по таможенному оформлению груза, ведь только так можно обеспечить более быстрое прохождение формальностей на таможне.

Мы берем в свои руки подготовку всех документов, которые так необходимы для проверки.

За долгие годы успешной работы, наши сотрудники приобрели бесценный опыт, который играет главную роль при таможенном оформлении груза и делает его максимально оперативным.

Для ознакомления с нашими услугами в более подробной форме, вы можете произвести звонок, и наши специалисты ознакомят вас с полным прейскурантом.