Вы перестанете варить пельмени, если хотя бы раз попробуете приготовить из них суперсытное блюдо в духовке. Оно побьет все рекорды по скорости исчезания со стола. А всё из-за того, что запеканка из пельменей с помидорами выходит невероятно вкусной.

Даже жаренные в соусе полуфабрикаты не могут конкурировать с этим блюдом. Ведь благодаря запеканию с томатами и со сметанной заливкой пельмени получаются запредельно сочными. Устоять перед такими невозможно.

Как готовится быстрая запеканка из пельменей с помидорами

Перед тем как приступать к выкладыванию главного ингредиента в форму для запекания, ни в коем случае его не варите. Замороженные пельмени не нуждаются в предварительной термообработке. Их достаточно лишь достать из морозильной камеры и выложить в форму.

Ингредиенты

Пельмени600 г Помидор4 шт. Яйцо2 шт. Сметана4 ст. л. Вода20 мл Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Твердый сыр50 г

Приготовление

Тщательно моем крупные помидоры. Нарезаем их небольшими кубиками. В форму для выпекания выкладываем пельмени, равномерно их распределяя по дну. Сверху выкладываем нарезанные помидоры. Добавляем к пельменям с томатами соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем содержимое формы для выпекания.В отдельной емкости соединяем густую сметану с водой. Хорошенько перемешиваем до однородности. Вбиваем куриные яйца.Добавляем в сметанную смесь соль и черный молотый перец. Перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции. Заливаем сметанной смесью пельмени с помидорами. Слегка всё перемешиваем.Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Натираем на терке твердый сыр. Присыпаем им пельмени. Отправляем форму еще на 5 минут в духовку при 200 градусах.

Ешьте это потрясное блюдо, пока оно еще горячее. Также можете присыпать его рубленой свежей зеленью. И помните, что в остывшем виде запеканка из пельменей не такая вкусная. А разогревать ее мы не советуем. Так как тогда пельмени выйдут чересчур сухими. Но об этом в принципе можете не беспокоиться. Ведь столь вкусная запеканка не успеет остыть. Домашние сметут ее за несколько минут, а затем еще обязательно попросят добавку.