Сервисы действительно выдают моментальный кредит Webmoney

Webmoney — система электронных расчетов, по факту выполняющая также функции банков. Возможность получения заемных средств в системе существует уже давно — для этого были созданы и успешно функционируют долговые интернет-сервисы, выдающие кредиты под высокий процент (от 1% в сутки).

Требования к гражданам, желающим оформить моментальный кредит Webmoney

Моментальный кредит Webmoney в credit4me на сегодня оформить можно за пару минут (при соответствии заемщика требованиям системы). Перед оформлением долгового обязательства нужно зайти на сайт одного из сервисов и изучить его условия. Требования отличаются от тех, которые предъявляются в банках и касаются, в основном, состояния кипера (рабочей программы системы, устанавливаемой на компьютер пользователя):

аттестат (могут потребовать персональный) — чем он выше, тем выше вероятность одобрения займа;

показателя BL, характеризующий деловую активность;

состояние кошелька WMC и т.д.

Также сторон, предоставляющая деньги в долг, оценивает формируемую в сервисе кредитную историю. Как правило, действует система баллов, характеризующая состоятельность и надежность заемщика.

Использование заемных средств

Таким образом, получить моментальный кредит Webmoney можно на крупные суммы (до нескольких тысяч WMZ) онлайн без лишних проволочек. Чтобы оформить займ, достаточно ознакомиться с условиями предоставления средств в долг, оформить и подать заявку, после чего дождаться одобрения. Средства перечисляются на WMZ-счет (только в долларах, для использования деньги необходимо обменивать, например — на рубли Сбера. Выгодные курсы можно посмотреть на сайте обменника мгновенно после одобрения, и для погашения заемщику потребуется после прохождения периода выдачи денежных средств вернуть сумму с начисленными процентами на счет сервиса.

Следует отметить также, что во время оформления долговых отношений договором в автоматическом режиме на сумму займа формируется долговое обязательство Paymer.

Один из надежных игроков на рынке выдачи онлайн займов Вебмани — Credit4Me, предлагает свои услуги более 10 лет и имеет большое количество положительных отзывов. Кроме выдачи займов на суммы до нескольких сотен долларов, здесь также имеется система предоставления кредитных линий с более выгодным процентом и суммой до нескольких тысяч долларов.

Какие меры принимаются кредитором при просрочке

Данное обстоятельство оговорено в кредитном договоре. Согласно его условиям, по истечению периода займа сервис может получить суммы, равные непогашенной задолженности. Последствия похожи на те, что применяют к заемщикам банки – кредитор имеет право обратиться в суд, а система – заблокировать все кошельки. Кредитор оставляет негативный отзыв на WMID участника и не удаляет его до тех пор, пока деньги не будут возвращены.