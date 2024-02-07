Описание приготовления:
Для приготовления десерта достаточно измельчить любое песочное печенье (без наполнителя) в крошку и соединить эту крошку с растопленным сливочным маслом и остальными ингредиентами. После чего останется только сформировать из приготовленной массы колбаску и подождать ее полного застывания.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Песочное печенье 400 Грамм
- Масло сливочное 150 Грамм
- Молоко 3 Ст. ложки
- Сахар 80 Грамм
- Какао 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
625 ккал
Калорийность
6 г
Белки
28 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Колбаска "Mинутка" из печенья»
Сразу же выложите все необходимые ингредиенты на стол.
Печенье поломайте кусочками и выложите в чашу измельчителя.
Запустите устройство на 30-40 секунд. В итоге должна получиться мелкая крошка.
В мисочке смешайте сахар и какао.
В сотейник выложите все сливочное масло, нарезанное кусочками. На маленьком огне, постоянно помешивая ложкой, растопите масло.
Добавьте в сотейник с растопленным маслом молоко, смесь какао и сахара.
Хорошенько размешайте все ингредиенты и немного проварите на маленьком огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.
В просторную миску выложите всю песочную крошку из чаши измельчителя и залейте шоколадную смесь.
Активно перемешайте ложкой обе смеси до равномерного распределения.
Затем эту однородную шоколадную массу выложите на большой квадрат пищевой пленки и сформируйте из этой массы «колбасу», плотно завернув в пищевую пленку. У меня получилось две колбаски. Затем эти шоколадные заготовки отправьте в холодильник на 2-3 часа застывать.
Готовую колбасу из печенья извлеките на плоскую поверхность, освободите от пищевой пленки.
Нарежьте тонкими ломтиками колбасу из печенья «Минутка», выложите на тарелку и подавайте к столу.