Описание приготовления:

Для приготовления десерта достаточно измельчить любое песочное печенье (без наполнителя) в крошку и соединить эту крошку с растопленным сливочным маслом и остальными ингредиентами. После чего останется только сформировать из приготовленной массы колбаску и подождать ее полного застывания.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Песочное печенье 400 Грамм

Масло сливочное 150 Грамм

Молоко 3 Ст. ложки

Сахар 80 Грамм

Какао 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

625 ккал

Калорийность

6 г

Белки

28 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Колбаска "Mинутка" из печенья»

Сразу же выложите все необходимые ингредиенты на стол.

Печенье поломайте кусочками и выложите в чашу измельчителя.

Запустите устройство на 30-40 секунд. В итоге должна получиться мелкая крошка.

В мисочке смешайте сахар и какао.

В сотейник выложите все сливочное масло, нарезанное кусочками. На маленьком огне, постоянно помешивая ложкой, растопите масло.

Добавьте в сотейник с растопленным маслом молоко, смесь какао и сахара.

Хорошенько размешайте все ингредиенты и немного проварите на маленьком огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.

В просторную миску выложите всю песочную крошку из чаши измельчителя и залейте шоколадную смесь.

Активно перемешайте ложкой обе смеси до равномерного распределения.

Затем эту однородную шоколадную массу выложите на большой квадрат пищевой пленки и сформируйте из этой массы «колбасу», плотно завернув в пищевую пленку. У меня получилось две колбаски. Затем эти шоколадные заготовки отправьте в холодильник на 2-3 часа застывать.

Готовую колбасу из печенья извлеките на плоскую поверхность, освободите от пищевой пленки.

Нарежьте тонкими ломтиками колбасу из печенья «Минутка», выложите на тарелку и подавайте к столу.