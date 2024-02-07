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Колбаска «Mинутка» из печенья

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Колбаска «Mинутка» из печенья

Описание приготовления:

Для приготовления десерта достаточно измельчить любое песочное печенье (без наполнителя) в крошку и соединить эту крошку с растопленным сливочным маслом и остальными ингредиентами. После чего останется только сформировать из приготовленной массы колбаску и подождать ее полного застывания.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Песочное печенье 400 Грамм
  • Масло сливочное 150 Грамм
  • Молоко 3 Ст. ложки
  • Сахар 80 Грамм
  • Какао 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

625 ккал

Калорийность

6 г

Белки

28 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Колбаска "Mинутка" из печенья»

Колбаска "Mинутка" из печенья

Сразу же выложите все необходимые ингредиенты на стол.

Колбаска "Mинутка" из печенья

Печенье поломайте кусочками и выложите в чашу измельчителя.

Колбаска "Mинутка" из печенья

Запустите устройство на 30-40 секунд. В итоге должна получиться мелкая крошка.

Колбаска "Mинутка" из печенья

В мисочке смешайте сахар и какао.

Колбаска "Mинутка" из печенья

В сотейник выложите все сливочное масло, нарезанное кусочками. На маленьком огне, постоянно помешивая ложкой, растопите масло.

Колбаска "Mинутка" из печенья

Добавьте в сотейник с растопленным маслом молоко, смесь какао и сахара.

Колбаска "Mинутка" из печенья

Хорошенько размешайте все ингредиенты и немного проварите на маленьком огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.

Колбаска "Mинутка" из печенья

В просторную миску выложите всю песочную крошку из чаши измельчителя и залейте шоколадную смесь.

Колбаска "Mинутка" из печенья

Активно перемешайте ложкой обе смеси до равномерного распределения.

Колбаска "Mинутка" из печенья

Затем эту однородную шоколадную массу выложите на большой квадрат пищевой пленки и сформируйте из этой массы «колбасу», плотно завернув в пищевую пленку. У меня получилось две колбаски. Затем эти шоколадные заготовки отправьте в холодильник на 2-3 часа застывать.

Колбаска "Mинутка" из печенья

Готовую колбасу из печенья извлеките на плоскую поверхность, освободите от пищевой пленки.

Колбаска "Mинутка" из печенья

Нарежьте тонкими ломтиками колбасу из печенья «Минутка», выложите на тарелку и подавайте к столу.

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