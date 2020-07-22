Северное Море: производство катеров

ООО «Северное Море» осуществляет производство катеров в Санкт-Петербурге, продажу – по всем регионам России. Это предприятие готово предложить широкий ассортимент различных моделей, выполненных в соответствии с ведущими технологиями и разработками.

Ассортимент компании

ООО «Северное море» выпускает катера нескольких видов:

рыболовные;

прогулочные;

морские;

скоростные;

каютные и т.д.

Все они соответствуют самым строгим стандартам, отечественным и международным.

Наличие собственного производства позволяет проявлять гибкость по отношению к заказчикам. Изначально предусмотрена базовая комплектация. Но она может быть дополнена и пересмотрена в соответствии с пожеланиями клиента. Можно также подобрать наиболее интересный и привлекательный вариант внутренней отделки.

Катера производства «Северное Море» могут использоваться для:

работы под водой;

рыбалки;

охоты;

патрулирования у берега моря, а также на реках и озерах;

выполнения поиска и аварийно-спасательных работ;

путешествий;

просто отдыха на воде – в одиночку, с семьей или с компанией друзей.

Качество катеров

Соответствие самым высоким стандартам – абсолютная гарантия качества каждой модели. Лодки и катера имеют мощные надежные моторы. Комплектующие и материалы подобраны грамотно и продуманно. Всем судам свойственны отличные характеристики в части:

аэродинамики;

эргономики;

плавучести.

Все они комфортны и удобны в эксплуатации. Их корпуса прочны и в то же время легки. К каждому судну прилагается детальная документация с описанием технических характеристик, комплектации и предназначения в целом. Это существенно облегчает освоение новой техники.

Качество обслуживания

К вашим услугам опытные эксперты, отлично разбирающиеся в вопросе. Они помогут сориентироваться в теме и подобрать оптимальную именно в вашем случае модель, а также оформить всю необходимую сопроводительную документацию. Дадут множество актуальных, практичных рекомендаций на будущее.

Ассортимент компании не ограничивается катерами. На сайте предприятия вы можете также купить спасательный жилет, средства индивидуальной защиты и многое другое. Все это – высокого качества и по привлекательным ценам.

Обращайтесь в ООО «Северное Море»: здесь вы приобретете все, что вам необходимо для морских и речных путешествий, и получите грамотные консультации в случае необходимости!