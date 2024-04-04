Описание приготовления:

В большинстве рецептов кеббе готовится во фритюре, но сегодня предлагаю запечь их в духовке. Это сделает их менее жирными, а чтобы верх не высох, смажем их смесью майонеза и чеснока. Майонез можно заменить натуральным йогуртом или сметаной. Если будете брать твердый сыр, лучше всего взять нарезку или попросить в магазине, чтобы порезали на слайсере.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

Фарш говяжий 500 Грамм

Булгур 200 Грамм

Грибы 150 Грамм

Сыр 100 Грамм (в пластинках)

Лук зеленый 20 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Кедровые орешки 1 Ст. ложка

Чеснок 1 Зубчик

Сметана 2 Ст. ложки (15-20% жирности)

Количество порций 5

Калорийность

251 ккал

Калорийность

14 г

Белки

15 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кеббе с сырно-грибной начинкой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кеббе с сырно-грибной начинкой.

Булгур промойте и замочите в теплой воде на один час. Еще раз хорошенько промойте и дайте воде стечь.

Говядину вымойте и порежьте на куски, пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Добавьте в фарш замоченный булгур и перемешайте.

Пропустите все через мясорубку еще раз, посолите, поперчите и перемешайте.

в сковороду налейте растительное масло, разогрейте на среднем огне и добавьте порезанные средним кубиком грибы. Обжаривайте в течение 8-10 минут на среднем огне до готовности и выпаривания жидкости. Снимите сковороду с огня и остудите грибы.

Зеленый лук мелко порежьте и добавьте к грибам. Все посолите, поперчите и перемешайте.

На пластинку сыра выложите часть грибной начинки и сверните в трубочку.

В мясорубку вставьте специальную насадку и сделайте заготовки для кеббе по длине больше чем сырные рулетики.

Вставьте сырно-грибные рулетики в отверстия кеббе и сформируйте плотные котлетки.

Противень застелите пергаментом и выложите кеббе. Поставьте их в горячую духовку и запекайте в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Майонез смешайте с измельченным чесноком и смажьте верх кеббе с сырно-грибной начинкой.

Запекайте кеббе еще 10 минут, после чего достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!