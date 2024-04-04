Описание приготовления:
В большинстве рецептов кеббе готовится во фритюре, но сегодня предлагаю запечь их в духовке. Это сделает их менее жирными, а чтобы верх не высох, смажем их смесью майонеза и чеснока. Майонез можно заменить натуральным йогуртом или сметаной. Если будете брать твердый сыр, лучше всего взять нарезку или попросить в магазине, чтобы порезали на слайсере.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Фарш говяжий 500 Грамм
- Булгур 200 Грамм
- Грибы 150 Грамм
- Сыр 100 Грамм (в пластинках)
- Лук зеленый 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
- Кедровые орешки 1 Ст. ложка
- Чеснок 1 Зубчик
- Сметана 2 Ст. ложки (15-20% жирности)
Количество порций 5
Калорийность
251 ккал
Калорийность
14 г
Белки
15 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кеббе с сырно-грибной начинкой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кеббе с сырно-грибной начинкой.
Булгур промойте и замочите в теплой воде на один час. Еще раз хорошенько промойте и дайте воде стечь.
Говядину вымойте и порежьте на куски, пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Добавьте в фарш замоченный булгур и перемешайте.
Пропустите все через мясорубку еще раз, посолите, поперчите и перемешайте.
в сковороду налейте растительное масло, разогрейте на среднем огне и добавьте порезанные средним кубиком грибы. Обжаривайте в течение 8-10 минут на среднем огне до готовности и выпаривания жидкости. Снимите сковороду с огня и остудите грибы.
Зеленый лук мелко порежьте и добавьте к грибам. Все посолите, поперчите и перемешайте.
На пластинку сыра выложите часть грибной начинки и сверните в трубочку.
В мясорубку вставьте специальную насадку и сделайте заготовки для кеббе по длине больше чем сырные рулетики.
Вставьте сырно-грибные рулетики в отверстия кеббе и сформируйте плотные котлетки.
Противень застелите пергаментом и выложите кеббе. Поставьте их в горячую духовку и запекайте в течение 20 минут при температуре 180 градусов.
Майонез смешайте с измельченным чесноком и смажьте верх кеббе с сырно-грибной начинкой.
Запекайте кеббе еще 10 минут, после чего достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!