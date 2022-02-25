Шампанское: особенности, правила выбора и подачи

Особенности производства

Согласно законодательству Евросоюза, шампанским признается игристое, выпускаемое в провинции Шампань по определенным правилам.

Классический метод предполагает, что в бутылках происходит вторичное брожение. Важно, что для изготовления выбирают только те сорта винограда, которые упоминались выше. Выдержка должна быть минимум 15 месяцев на осадке. Весь процесс строго регламентируется. Он включает ряд этапов, является довольно трудоемким, поэтому и стоимость продукции соответствующая.

Вина, которые изготовлены в других регионах, на этикетках не имеют надписи Champagne, даже если напитки произведены по такой же технологии. Соответственно, названия будут другие. Во Франции есть креманы, в Испании – кава, в Италии – франчакорта.

Игристое вино может изготавливаться по технологии Шарма. Такой метод называют резервуарным, или итальянским. Особенность в том, что вторичное брожение происходит в больших чанах, а не в бутылках. Благодаря резервуарной технологии процесс значительно ускоряется, производство удешевляется, но на качество вин это не влияет. Например, по методу Шарма изготавливается любимое многими «Просекко».

За пределами Европейского союза не во всех странах предъявляются требования к использованию на этикетках слова «шампанское». Например, на просторах нашей страны так принято называть все игристые вина.

Советы по выбору

При покупке нужно изучить данные на этикетке. Ищите следующую информацию:

винодельческий регион;

тип напитка в соответствии с количеством сахара;

марка;

категория;

производитель;

название.

Интересный факт: когда в алкогольной продукции содержание винограда с коммун Гран и Премьер Крю составляет 100%, то это обязательно отражается на этикетке.

Значение имеет и объем бутылки. Считается, что свежесть аромата игристого будет сохраняться дольше, если емкость минимум на 1,5 л.

Хорошо, если стекло темное. Как правило, вино боится света, прямого действия солнечных лучей. Процесс осветления происходит быстрее, поэтому темная бутылка предпочтительнее. Хотя есть исключения. Например, Cristal продается только в прозрачной таре.

Еще одна важная характеристика – цвет. Если напиток темный или янтарный, то это свидетельствует не о самом лучшем качестве. Игристое вино должно иметь светлый оттенок.