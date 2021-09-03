ШЕСТЕРЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ VIKING

С момента своего основания в 1911 году компания Viking Pump стремится обеспечивать безупречное качество продукции и дифференцированно удовлетворять потребности клиентов. Теперь, когда компания отмечает свое 100-летие, компания продолжает двигаться вперед.

Эффективное решение производственных задач

Инженеры компании имеют более чем 90-летний опыт использования насосов Viking https://nasos-viking.ru/home/nasosy-dlya-nefteproduktov/ в различных областях производства. За этот период может быть накоплен большой объем информации, необходимой для решения самых сложных технических проблем: помимо обычных жидкостей насосы Viking успешно перекачивают абразивные, коррозионные, горячие и холодные жидкости.

Регулируемый зазор и насос, работающий на пониженной скорости, могут перекачивать высоковязкую жидкость, которая полностью заполняет рабочую камеру насоса, тем самым значительно повышая производительность.

Насосы Viking могут работать в экстремальных условиях. Они перекачивают жидкости при температуре до 420 ° C и давлении до 100 бар, с вязкостью до 440 000 сП, повышая производительность.

Мы всегда на связи с нашими клиентами и прислушиваемся к их пожеланиям. Такие продукты, как насосы серии VI-CORR и регуляторы потока, являются результатом требований наших клиентов.

Поскольку каждый насос Viking настраивается в соответствии с конкретными спецификациями, даже в самых сложных условиях эксплуатации, срок службы этого насоса составляет несколько лет, что значительно дольше, чем у насосов других производителей.

Представительства по всему миру

Тысячи клиентов по всему миру высоко оценили качество Viking Pump. Компания известна своим уникальным подходом: производство профессиональных насосов по индивидуальному заказу.

Независимо от страны / региона, в которых эксплуатируются насосы Viking, поблизости есть официальные представители компании, которые окажут всестороннюю техническую поддержку и услуги. Разветвленная сеть представительств позволяет оперативно доставлять насосы и запасные части, где бы покупатель ни находился. Кроме того, вы в любой момент можете связаться с техническими специалистами компании, и они помогут выбрать лучшее решение для самых сложных проблем. Заводы компании расположены во многих странах мира: США, Ирландия, Великобритания и Канада.