Описание приготовления:

Давайте приготовим самое популярное блюдо в мире — Салат Цезарь классический рецепт был придуман итальянским поваром Цезарем Кардини, который владел несколькими ресторанчиками в Мексиканском городе Тихуана. Салат Цезарь стал очень популярен по всему миру благодаря простоте приготовления и незабываемому вкусу. Делюсь классическим рецептом приготовления — теперь вы всегда будете знать как приготовить салат "Цезарь"! На здоровье!

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Романтический ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Листья салата / Молочные продукты / Сыр / Сухарики / Зелень Блюдо: Салаты / Салат Цезарь География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

Листья салата 100 Грамм

Куриное филе 200 Грамм

Крутоны 50 Грамм

Пармезан 50 Грамм

Яйца куриные 2 Штуки

Петрушка По вкусу

Соус для цезаря 50 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

137 ккал

Калорийность

15 г

Белки

5 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Цезарь" классический»

Итак, вот — все необходимые нам ингредиенты. Сразу сделаю оговорку: я использовал уже готовый соус Цезарь (мне привезли из Европы, что-то похожее продается и у нас), однако если у вас его нет — соус для цезаря можно приготовить и самому. На этом сайте есть рецепт.

Листья салата я использовал свежие, собственноручно выращенные на своей даче. Салат должен быть максимально свежим и качественным, чтобы Цезарь получился вкусным.

Кусок куриного филе целиком необходимо обжарить на сковороде-гриль, ну или на обычной сковороде. Примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, до образования уверенной корочки. Внутри мясо должно оставаться сочным. Яйца отвариваем вкрутую и нарезаем слайсами.

Повторюсь, соус и крутоны у меня уже готовые, однако если у вас их нет — крутоны можно приготовить путем поджаривания небольших кусочков хлеба на сухой сковороде или запекания их в духовке, а рецепт соуса для цезаря есть на этом сайте.

Пармезан натираем на самой мелкой терке, петрушку хорошенько промываем.

Листья салата на минуту окатываем ледяной водой, после чего воду сливаем, даем листьям обсохнуть, и руками рвем их на произвольные кусочки (кому как больше нравится — кому-то крупнее, кому-то мельче).

Куриное филе тоже нарезаем на красивые слайсы или кусочки другой формы, главное — не мельчить. Кусочки курицы должны быть довольно крупными.

Петрушку рвем руками или измельчаем. Но, опять же, не мельчите — она должна чувствоваться в салате.

Дело за малым. На дно салатницы выкладываем листья салата и петрушку, добавляем соус для цезаря и немного пармезана, перемешиваем. Сверху выкладываем нарезанные яйца, курицу и сухарики, а затем присыпаем все блюдо пармезаном. Готово!