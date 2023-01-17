Щелкает холодильник — что это может быть?

Почему щелкает холодильник?

Запаситесь терпением и вниманием, ведь причин почему холодильник издает странные звуки достаточно, и важно их правильно определить. Проблема может быть, например, в ПЗР, при этом устранить ее достаточно просто. А возможно полетел компрессор, или сломался терморегулятор или причины стоит искать не в самом аппарате, а в электропроводке жилья. Рекомендуем вас воспользоваться услугами ремонта бытовой техники вот тут https://lenremont.moscow/.

Рассмотрим возможные поломки детальнее: