Щелкает холодильник — что это может быть?

Почему щелкает холодильник?
Запаситесь терпением и вниманием, ведь причин почему холодильник издает странные звуки достаточно, и важно их правильно определить. Проблема может быть, например, в ПЗР, при этом устранить ее достаточно просто. А возможно полетел компрессор, или сломался терморегулятор или причины стоит искать не в самом аппарате, а в электропроводке жилья. Рекомендуем вас воспользоваться услугами ремонта бытовой техники вот тут https://lenremont.moscow/.
Рассмотрим возможные поломки детальнее:
- Сломано пусковое защитное реле – техника щелкает, мотор не может запустится. Света в камере нет. А в моделях с сухой заморозкой (No Frost) ко всему не работает вентилятор. В таком случае необходимо будет заменить ПЗР.
- Поврежден терморегулятор – холодильник трещит, мотор не запускается, лампочки горят. Свет есть. Поможет только переустановка на новый терморегулятор.
- Перепады напряжения – новый холодильник издает треск. Щелкает пусковое реле, но ничего не запускается и работает, лампочки светятся. В конце концов холодильник запускается, работает, и отработав цикл снова может выключится и не включатся. Рекомендуется установить стабилизатор напряжения, иначе следующее аварийное отключение может быть последним для вашего устройства.
- Расшатанные крепления амортизаторов – тарахтит холодильник, какое-то время работает исправно и выключается со щелчком. Либо неправильная установка агрегата (плохо закреплен мотор), либо длительное время эксплуатации (ослабевают крепления амортизаторов из-за вибраций). Двигатель плохо стоит на месте, и вовремя работы начинает биться о стенки, поэтому сразу выключается. Можно попробовать слегка изменить наклон холодильника, прочувствовать, изменились ли вибрации, должны стать менее выраженными. Возможно, хватит только подтянуть крепления.
- Неисправен мотор-компрессор – холодильник гудит, но не запускается. Так же аппарат может включиться и тут же выключиться. Выключение сопровождается громким щелчком пускового защитного реле. Мотор при этом перегревается. Надобно заменить деталь на новую.
- Пусковое защитное реле – издает щелчок, когда выключает технику после отработанного цикла.
- Детали холодильника – потрескивают, когда внутри изменяется температура. Об этом написано ниже.