Закусочный салат за 2 копейки. На праздниках всегда съедается первым: вкусно, просто и полезно

Салаты из свеклы стали популярны в начале XX века, так как появилась Сельдь под Шубой. Сочетание отварной свеклы в этом блюде поражало даже французских поваров, которые приезжали в Советский Союз.

Конечно, помимо Сельди под Шубой, начали возникать другие, менее известные салаты. Например, одним из легких, повседневных салатов считался винегрет.

Позднее в винегрет стали добавлять дополнительные ингредиенты. Изначальный вкус салата изменился.

Стоит дать рецепт приготовления одного из свекольных салатов для праздничного стола.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла вареная — 2 шт.;

Огурцы соленые — 2 шт.;

Лук репчатый — 2 шт.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Сахар — 1/3 ч.л.;

Черный перец — щепотка;

Петрушка — пучок;

Майонез — 2 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Очищенную вареную свеклу измельчаем на крупных резцах терки или на терке по-корейски. Нарезаем четверть кольцами лук, обжариваем пару минут в сковороде с растительным маслом.

Высыпаем к жареному луку черный молотый перец, сахарный песок и соль, перемешиваем и жарим еще 2 минуты. Натираем на мелкой терке соленые огурцы, смешиваем со свеклой.

Шинкуем мелко петрушку, добавляем в салат вместе с обжаренным луком.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Мы получаем бюджетный и простой салат из овощей. Он будет полезнее, если вы замените майонез на сметану.