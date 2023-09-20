Закусочный салат за 2 копейки. На праздниках всегда съедается первым: вкусно, просто и полезно

Салаты из свеклы стали популярны в начале XX века, так как появилась Сельдь под Шубой. Сочетание отварной свеклы в этом блюде поражало даже французских поваров, которые приезжали в Советский Союз.
Конечно, помимо Сельди под Шубой, начали возникать другие, менее известные салаты. Например, одним из легких, повседневных салатов считался винегрет.
Позднее в винегрет стали добавлять дополнительные ингредиенты. Изначальный вкус салата изменился.
Стоит дать рецепт приготовления одного из свекольных салатов для праздничного стола.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла вареная — 2 шт.;
- Огурцы соленые — 2 шт.;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Растительное масло — 2 ст.л.;
- Сахар — 1/3 ч.л.;
- Черный перец — щепотка;
- Петрушка — пучок;
- Майонез — 2 ст.л.
Приготовление свекольного салата:
Очищенную вареную свеклу измельчаем на крупных резцах терки или на терке по-корейски. Нарезаем четверть кольцами лук, обжариваем пару минут в сковороде с растительным маслом.
Высыпаем к жареному луку черный молотый перец, сахарный песок и соль, перемешиваем и жарим еще 2 минуты. Натираем на мелкой терке соленые огурцы, смешиваем со свеклой.
Шинкуем мелко петрушку, добавляем в салат вместе с обжаренным луком.
Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.
Мы получаем бюджетный и простой салат из овощей. Он будет полезнее, если вы замените майонез на сметану.