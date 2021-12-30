Що випросити у чоловіка подарувати на Новий рік?

Грати з вагою

Вага не обов’язково означає, скільки важить прикраса в фунтах чи грамах. Швидше, це різниця між витонченими ланцюжками та товстими металевими виробами. Гра з прикрасами цього спектру викличе інтерес до вашого вбрання.

Матеріал вашого одягу – хороша відправна точка для гри з вагою. Важкі в’язані светри та такі тканини, як шерсть, твід, вельвет, добре поєднуються з вишуканими прикрасами. У той час як для легших тканин, таких як бавовна, шифон та нейлон, можна використовувати важчі прикраси.

Не бійтеся пробувати різні образи або змішувати матеріали та вагу. Спробуйте блузку на ґудзиках з важкими прикрасами, усипаними коштовним камінням. Проста сукня-футболка добре поєднується з довгими витонченими намистами.

Спробуйте накласти шар

Багатошарові прикраси зараз у тренді . Поєднання намист трьох різних довжин — відмінний спосіб пограти зі стилем, додавши текстури та ваги вашим прикрасам. Великий дорогоцінний камінь разом із двома витонченими ланцюжками відмінно підійде до будь-якого повсякденного образу.

Також у моді складання браслетів та кілець. З браслетами спробуйте додати бісер, текстури та кольори. Щодо кілець, спробуйте різні форми та місця розміщення.

Укладання вух та сережки у вигляді сузір’їв — ще один спосіб, яким люди накладають свої прикраси. Сережки-гвоздики різних форм і розмірів підкреслять вашу індивідуальність і додадуть неповторності вашому образу.