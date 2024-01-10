В Исландии точно знают толк в приготовлении вкусной рыбки. Взять, к примеру, их рецепт маринованной сельди. Нежность и пряность рыбного филе просто поражает! Хотите подавать к столу такую вкуснятину? Тогда мы расскажем, как готовится тающая во рту селедка в винном соусе.

В качестве основы для маринада следует использовать качественный алкогольный напиток. Возьмите красное сухое вино, которое сможет подарить сельди умопомрачительный вкус. Также не забудьте добавить в соус лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Они сделают маринад очень ароматным.

Пряная селедка в винном соусе: как ее приготовить

Перед приготовлением маринада обязательно попробуйте рыбку, чтобы понять, насколько она соленая. Если слишком сильно, значит, всыпать соль в винный соус не стоит. При необходимости можете добавить в маринад больше специй, нежели указано в рецепте. Важно лишь, чтобы он нравился вам на вкус.

Ингредиенты

Сельдь500 г Лук100 г Красное вино400 мл Лавровый лист1 шт. Перец душистый4 шт. Гвоздика3 шт. Яблочный уксус1 ст. л. Сахар1 ч. л. Соль0,3 ч. л.

Приготовление

Вливаем красное сухое вино в кастрюлю либо в сотейник с толстым дном. После закипания варим его в течение 5 минут на умеренном огне. Затем добавляем в вино лавровый лист, гвоздику и душистый перец горошком. Всыпаем сахар и соль. Вливаем яблочный уксус. Перемешиваем все ингредиенты. Держим на огне еще 3 минуты.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его кольцами. Добавляем лук в винную смесь. Снова перемешиваем. Убираем соус с огня и даем ему остыть. Выкладываем филе соленой селедки в контейнер. Заливаем рыбку полностью остывшим винным маринадом.Закрываем контейнер крышкой или затягиваем его пищевой пленкой. Убираем сельдь на 10–12 часов в холодильник. Готово!

Разрежьте замаринованное филе селедки на порционные кусочки. Поместите их на блюдо. Сверху выложите репчатый лук и ломтики лимона (при желании). Подавать такую рыбку в винном соусе советуем с отварной картошкой и зеленью. Кстати, в предыдущем материале мы делились рецептом рецептом селедки по-фински с двумя видами горчицы, лимонным соком и зеленью. Попробуйте приготовить ее в таком пикантном маринаде. Результат вам точно понравится.