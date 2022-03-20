Широкий выбор смартфонов и планшетов Хуавей

MediaPad 10 Link оказался планшетом очень даже приличного уровня по всем параметрам. Качество сборки очень хорошее, корпус прочный и при этом легкий. Все детали подогнаны на совесть, нигде никаких зазоров, дребезжаний и даже намеков на нечто подобное. Думаю, что по уровню дизайна и качеству исполнения Huawei MediaPad 10 ничем не проигрывает планшетам от более раскрученных брендов. Впрочем, это и не удивительно.

В итоге, после недолгих раздумий был приобретен мобильный телефон huawei. И как показало время, выбор был сделан правильный. Также сейчас популярны и планшеты от Хуавэй.

Как выяснилось, Huawei – это мощная телекоммуникационная корпорация, развивающаяся семимильными шагами. Эта компания, будучи крупнейшей в Китае, давно шагнула на мировой рынок электроники и уже сегодня составляет серьезную конкуренцию мировым зубрам сферы высоких технологий.

Делать подробный обзор планшета, думаю, смысла нет, т.к. в Интернете подобных обзоров сотни и тысячи. Скажу лишь, что в нем имеются модули 3G, Wi-Fi, блютуз, есть GPS-приемник Процессор довольно производительный, объема оперативной памяти вполне достаточно для выполнения стандартных «планшетных» задач. Операционная система, естественно, Android. Интерфейс приятный. Батарея при полном заряде держит долго. Вес всего 600 с лишним граммов.

Вот собственно и все, что хотелось сказать. Хотя, название хуавеевцам, конечно, не мешало бы и сменить:))