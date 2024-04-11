Бутерброды с яичной намазкой к чаю

Хрустящий хлебушек в сочетании с нежной намазкой и сочным томатом творит что-то невероятное! Такое простое, но одновременно суперудачное сочетание продуктов превращает обычное блюдо в фантастическую закуску. Чем же еще хороши бутерброды с яичной намазкой и помидорами по закарпатскому рецепту?

Скорость приготовления — это, пожалуй, главное преимущество такого блюда. Пока ломтики батона подсушиваются в духовом шкафу и приобретают легкую золотистую корочку, у вас есть время на то, чтобы сделать намазку и нарезать томаты.

Сытные бутерброды с яичной намазкой: варианты добавок

Такая закуска хороша тем, что вы можете менять большинство ее ингредиентов по своему усмотрению. К примеру, если вам не нравится вкус укропа, возьмите вместо него петрушку и добавьте ее в намазку. Хочется еще больше хруста и сочности? В этом случае советуем выложить на яичную намазку не помидоры, а болгарский перец, нарезанный крупной соломкой.

Ингредиенты

Хлеб220 г Помидор3 шт. Яйцо4 шт. Твердый сыр80 г Укроп0,25 пуч. Зеленый лук0,25 пуч. Подсолнечное масло по вкусу Чеснок2 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Майонез по вкусу

Приготовление

Нарезаем белый батон на не слишком толстые ломтики (10 штук). Выкладываем их на противень. Смазываем ломтики небольшим количеством подсолнечного масла, используя кулинарную кисточку.Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него противень с ломтиками хлеба на 10–12 минут. Батон должен подрумяниться и слегка подсушиться.Даем полученным гренкам немного остыть. Затем очищаем от шелухи чеснок. Натираем им подсушенные ломтики багета и отставляем пока их в сторону. Помещаем куриные яйца в кастрюлю. Заливаем их водой. Отправляем кастрюлю с яйцами на огонь. После закипания воды отвариваем их в течение 10 минут (вкрутую).Яйца остужаем и очищаем от скорлупы. Натираем их и твердый сыр на терке с мелкими отверстиями. Соединяем эти ингредиенты в глубокой емкости.Тщательно промываем укроп и зеленый лук под проточной водой. Обсушиваем их и очень мелко нарезаем. Добавляем зелень к уже соединенным компонентам намазки в миске. Добавляем к продуктам майонез. Всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до получения однородной консистенции.Смазываем полностью остывшие ломтики батона яичной намазкой. Равномерно ее распределяем по всей поверхности гренок, используя обычную ложку.Хорошенько промываем помидоры. Нарезаем их аккуратными ломтиками. Выкладываем томаты на яичную намазку. Готово!

Выберите несколько красивых веточек свежего укропа. Хорошенько промойте их под проточной водой. Обсушите зелень, используя бумажные полотенце. А затем выложите укроп на готовые бутерброды как завершающий штрих. Приятного аппетита!