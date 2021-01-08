Широкоформатная цветная печать

Органические компоненты стекольных красок

Высыхающие масла до сих пор иногда неправильно называют эфирными маслами. Они находятся в растениях в масляных железах, которые образуются из особых клеток в различных частях растений. Высыхающие масла находятся, например, в цветах, в коре (корица), в корнях (ирис), в плодах (тмин), в стволе (кедр) или листьях (эвкалипт) дерева. Такими маслами может быть пропитано и все растение (скипидар или терпентин в смоле лиственницы и сосны). Преобладающее большинство высыхающих масел имеет приятныи запах, и поэтому их применяют в качестве компонентов парфюмерных изделий.

При росписи стекла и фарфора розмариновое и лавандовое масла добавляют в блестящее золото не только потому, что они являются хорошими разбавителями, но также из-за интенсивного запаха. Имеется большое количество высыхающих масел, запах и состав которых обусловлены видом растения и климатическими условиями. Например, различные виды терпентина — французский, венецианский, русский и китайский. А если вам нужна будет широкоформатная печать, то мы подскажем где можно заказать эту услугу по низким ценам, а качество печати будет отличное.

Высыхающие масла являются легкими, подвижными жидкостями, бальзамы — сиропообразными, а смолы — твердыми веществами. Высыхающие масла имеют плотность от 0,8 до 1,18; точку кипения от 140 до 250° С и острый вкус. На бумаге они дают масляные пятна, исчезающие при нагревании, в отличие от пятен жиров и обычных масел. Они бесцветны или имеют светло-желтую, коричневую вплоть до коричнево-черной окраску, за исключением синего ромашкового масла. Интерес представляет их легковоспламеняемость и высокий показатель преломления, который является одним из признаков высокого качества и признаком, по которому различают отдельные виды масел. Высыхающие масла растворимы в органических растворителях: спирте, эфире, бензине, бензоле, жирах и маслах. В воде они имеют ограниченную растворимость или же вообще не растворяются.

По химическому составу высыхающие масла представляют сложные смеси углеводородов и их окси- производных, в частности терпентина, например терпентиновые спирты, сложные эфиры, альдегиды и кетоны. При изготовлении так называемых густых терпентинов важно, чтобы при нагревании па свету они поглощали кислород, приобретали желтую окраску, загустевали и затвердевали. Из терпентина изготовляют густое масло различной консистенции, применяемое для старинной росписи.