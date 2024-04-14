Описание приготовления:
Для варки бульона берите мясо на кости. Перловку отварите заранее, чтобы суп при варке не стал от неё мутным. Кстати, вместе перловки можно взять рис.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Соленый огурец Блюдо: Супы / Харчо
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 500 Грамм (на кости)
- Картофель 2 Штуки
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Огурец соленый 2 Штуки
- Перловая крупа 70 Грамм
- Вода 3 Литра
- Грецкие орехи 50 Грамм
- Растительное масло 20 Грамм
- Лавровый лист 1 Штука
- Специи По вкусу (хмели-сунели, паприка, сушеные травы, молотый перец)
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
- Томатная паста 2 Ст. ложки (или ткемали, аджика )
Количество порций 8
Калорийность
169 ккал
Калорийность
11 г
Белки
5 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «"Харчо" со свининой и солеными огурцами»
Перед началом приготовления подготовьте все необходимые ингредиенты.
Накануне вечером залейте перловую крупу водой и оставьте на ночь. Утром хорошо её промойте.
Затем отварите перловку в отдельной кастрюле 1 час. Крупа должная стать мягкой. Откиньте её на дуршлаг и пролейте холодной водой.
Мясо на кости отварите 1-1,5 часа в кипящей воде. Затем отделите мясо от костей, а бульон процедите.
Доведите бульон до кипения и верните в него мясо. Картофель очистите, нарежьте на кусочки и отправьте следом в кипящий бульон. Оставьте вариться минут на 15.
В это время очистите и измельчите лук и морковь. Лук мелко нарежьте, а морковь потрите на крупной терке.
В горячую сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте овощи 2-3 минуты.
Затем добавьте тертые соленые огурцы и томатную пасту. Все смешайте. Подержите на огне еще 3-4 минуты.
Отправьте всю овощную поджарку в кастрюлю.
Добавьте готовую перловку.
Проварите все вместе еще минут 7-10. В конце варки добавьте измельченные грецкие орехи и чеснок, пропущенный через пресс. По вкусу подсыпьте соль и специи. Готовый суп снимите с огня и накройте крышкой. Дайте ему немного настояться.
Приятного аппетита!