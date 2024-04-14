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«Харчо» со свининой и солеными огурцами

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«Харчо» со свининой и солеными огурцами

Описание приготовления:

Для варки бульона берите мясо на кости. Перловку отварите заранее, чтобы суп при варке не стал от неё мутным. Кстати, вместе перловки можно взять рис.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Соленый огурец Блюдо: Супы / Харчо

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина 500 Грамм (на кости)
  • Картофель 2 Штуки
  • Лук 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Огурец соленый 2 Штуки
  • Перловая крупа 70 Грамм
  • Вода 3 Литра
  • Грецкие орехи 50 Грамм
  • Растительное масло 20 Грамм
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Специи По вкусу (хмели-сунели, паприка, сушеные травы, молотый перец)
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Соль По вкусу
  • Томатная паста 2 Ст. ложки (или ткемали, аджика )

Количество порций 8

Калорийность

169 ккал

Калорийность

11 г

Белки

5 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Харчо" со свининой и солеными огурцами»

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

Перед началом приготовления подготовьте все необходимые ингредиенты.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

Накануне вечером залейте перловую крупу водой и оставьте на ночь. Утром хорошо её промойте.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

Затем отварите перловку в отдельной кастрюле 1 час. Крупа должная стать мягкой. Откиньте её на дуршлаг и пролейте холодной водой.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

Мясо на кости отварите 1-1,5 часа в кипящей воде. Затем отделите мясо от костей, а бульон процедите.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

Доведите бульон до кипения и верните в него мясо. Картофель очистите, нарежьте на кусочки и отправьте следом в кипящий бульон. Оставьте вариться минут на 15.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

В это время очистите и измельчите лук и морковь. Лук мелко нарежьте, а морковь потрите на крупной терке.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

В горячую сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте овощи 2-3 минуты.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

Затем добавьте тертые соленые огурцы и томатную пасту. Все смешайте. Подержите на огне еще 3-4 минуты.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

Отправьте всю овощную поджарку в кастрюлю.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

Добавьте готовую перловку.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

Проварите все вместе еще минут 7-10. В конце варки добавьте измельченные грецкие орехи и чеснок, пропущенный через пресс. По вкусу подсыпьте соль и специи. Готовый суп снимите с огня и накройте крышкой. Дайте ему немного настояться.

"Харчо" со свининой и солеными огурцами

Приятного аппетита!

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