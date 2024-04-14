Описание приготовления:

Для варки бульона берите мясо на кости. Перловку отварите заранее, чтобы суп при варке не стал от неё мутным. Кстати, вместе перловки можно взять рис.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Соленый огурец Блюдо: Супы / Харчо

Состав / Ингредиенты:

Свинина 500 Грамм (на кости)

Картофель 2 Штуки

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Огурец соленый 2 Штуки

Перловая крупа 70 Грамм

Вода 3 Литра

Грецкие орехи 50 Грамм

Растительное масло 20 Грамм

Лавровый лист 1 Штука

Специи По вкусу (хмели-сунели, паприка, сушеные травы, молотый перец)

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Томатная паста 2 Ст. ложки (или ткемали, аджика )

Количество порций 8

Калорийность

169 ккал

Калорийность

11 г

Белки

5 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Харчо" со свининой и солеными огурцами»

Перед началом приготовления подготовьте все необходимые ингредиенты.

Накануне вечером залейте перловую крупу водой и оставьте на ночь. Утром хорошо её промойте.

Затем отварите перловку в отдельной кастрюле 1 час. Крупа должная стать мягкой. Откиньте её на дуршлаг и пролейте холодной водой.

Мясо на кости отварите 1-1,5 часа в кипящей воде. Затем отделите мясо от костей, а бульон процедите.

Доведите бульон до кипения и верните в него мясо. Картофель очистите, нарежьте на кусочки и отправьте следом в кипящий бульон. Оставьте вариться минут на 15.

В это время очистите и измельчите лук и морковь. Лук мелко нарежьте, а морковь потрите на крупной терке.

В горячую сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте овощи 2-3 минуты.

Затем добавьте тертые соленые огурцы и томатную пасту. Все смешайте. Подержите на огне еще 3-4 минуты.

Отправьте всю овощную поджарку в кастрюлю.

Добавьте готовую перловку.

Проварите все вместе еще минут 7-10. В конце варки добавьте измельченные грецкие орехи и чеснок, пропущенный через пресс. По вкусу подсыпьте соль и специи. Готовый суп снимите с огня и накройте крышкой. Дайте ему немного настояться.

Приятного аппетита!