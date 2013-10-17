Шкаф-купе с нишей под ТВ – две возможности в одном выборе

от -

Шкаф-купе в детскую

Уже долгий период времени шкафы-купе пользуются большой популярностью. Эта мебель очень удобная и относительно недорогая в цене. Если правильно выбрать цвет материала, то такой шкаф отлично впишется в любой интерьер, особенно популярность приобретает шкаф-купе в детскую, и будет радовать своего владельца. Заказать шкаф-купе с нишей под ТВ вы можете на сайте https://favorit-mebel.com.ua/shkafy-kupe/shkaf-kupe-s-nishej-pod-tv/ по хорошей цене. Именно для таких целей стали применять фотопечать в производстве шкафов-купе.

Использование фотопечати позволяет нанести на поверхность шкафа самые разнообразные изображения, фотоснимки, рисунки и орнамент. В выборе материала отсутствуют какие-либо ограничения, фотопечать можно нанести на любую поверхность, начиная от стекла и заканчивая древесиной. При нанесении узора, изображение будет оставаться таким же чётким, а цветовая палитра такой же яркой как на изначальном изображении. Специалист, по желанию заказчика, может украсить фотопечатью, как весь шкаф, так и отдельные его элементы.

Оригинальная смена дизайна: шкафы-купе и фотопечать

Таким образом, две одинаковые модели шкафа-купе можно украсить в соответствии с любым интерьером, и помещения будут смотреться совершенно по-разному. Есть два способа украсить шкаф фотопечатью: нанести основной рисунок по центру мебели, при этом выделив его каким-либо красочным изображением или же подобрать узор, который будет совпадать со стилем помещения.

Также изделие, которое планируется поставить в спальной комнате, можно украсить изображениями цветов либо панорамой ночного города. Шкаф-купе, который будет располагаться в гостиной, можно украсить элементами дикой природы, леса или сделать его в морском стиле. Высокую популярность имеют шкафы, на которых изображены животные, города и другие уникальные панорамы. Для детской комнаты отлично подойдёт шкаф-купе с яркими изображениями любимых героев ребёнка, мультяшных автомобилей или персонажами из сказок. В такой комнате малышу будет комфортно проводить время за играми и приятно засыпать. Шкаф-купе, что будет использоваться в прихожей, можно украсить абстрактными изображениями в спокойных тонах либо нанести чёрно-белые узоры на встроенное зеркало.

Шкаф-купе, украшенный фотопечатью, придаст абсолютно любому помещению свой уникальный вид. При этом цена на украшение мебели фотопечатью является минимальной, а всю процедуру можно проделать за короткое время. Также с помощью фотопечати можно обновить старую мебель, что позволит очень сэкономить денежные средства. Благодаря особенным изображениям мебель получит оригинальный внешний вид.