Школьные доски, маркерные доски (доски для маркера), пробковые доски, флипчарты, магнитные доски

Оборудование, дидактика, готовые наборы — товары НУШ для кабинетов начальной школы

Последнее обновление Типичного перечня оборудования для 1-3 классов новой украинской школы было опубликовано в феврале 2021 года. Тогда его расширили и дополнили новым интерактивным оборудованием, необходимым для организации учебного процесса и инклюзивного образования. Важную роль в учебе играет передвижная школьная доска.

Перечень товаров НУШ для кабинетов начальной школы

С тех пор список оставался неизменным и на данный момент выглядит следующим образом:

Средства обучения по каждой образовательной отрасли — понадобится купить дидактический материал для НУШ по следующим категориям: