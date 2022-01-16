Школьные доски, маркерные доски (доски для маркера), пробковые доски, флипчарты, магнитные доски

Оборудование, дидактика, готовые наборы — товары НУШ для кабинетов начальной школы
Последнее обновление Типичного перечня оборудования для 1-3 классов новой украинской школы было опубликовано в феврале 2021 года. Тогда его расширили и дополнили новым интерактивным оборудованием, необходимым для организации учебного процесса и инклюзивного образования. Важную роль в учебе играет передвижная школьная доска.
Перечень товаров НУШ для кабинетов начальной школы
С тех пор список оставался неизменным и на данный момент выглядит следующим образом:
Средства обучения по каждой образовательной отрасли — понадобится купить дидактический материал для НУШ по следующим категориям:
- Языковая и литературная отрасль (касса букв и знаков, буквенный веер, таблицы правописания, настольные игры, языково-литературное лото, детские книги и словари).
- Для изучения иностранных языков (касса букв, веер, настольные игры, предметно-сюжетные карточки, различные дидактические материалы для учителя).
- Математика (касса цифр, математические планшеты, геометрические модели, танграм, стомахион, головоломки, механические и песочные часы, весы с гирьками, наборы линеек, транспортиров).
- Естествознание (настенные карты, глобусы и модели, компас, лупа, набор инструментов для выращивания растений, коллекции, телескоп, разборные модели рельефа).
- Технологическая образовательная отрасль (технологические таблицы, объекты народных ремесел и коллекции).
- Информационная отрасль (дидактический материал для работы с алгоритмами, наборы робототехники для детей).
- Социальная и здравоохранительная отрасль (плакаты и учебные средства для изучения строения человеческого тела, формирования здорового образа жизни, полезных привычек, правил безопасного поведения).
- Гражданская и историческая отрасль образования (портреты известных украинцев, изображение памятников искусства и важных исторических объектов, символика).
- Искусство (репродукции всемирно известных картин, наборы для творчества, модели и муляжи, оборудование для детского кукольного театра, музыкальные инструменты).