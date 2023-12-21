Серьезный конкурент «Сельди под шубой». Самый Новогодний салат: красивый и аппетитный

Сейчас люди стали чаще выбирать необычные и новые салаты для приготовления на праздничный стол. Вероятно, многие понимают, что Сельдь под Шубой и Оливье слегка устарели. Их готовит большинство на каждый праздник, не меняя при этом рецептуру. По этой причине нередко можно увидеть, что салаты остаются на столе нетронутыми.

Как можно заменить старые салаты на новые рецепты? Для этого нужно слегка поэкспериментировать. Необязательно сразу готовить большую порцию нового салата. Сперва сделайте немного и дайте попробовать своим домочадцам. Из мнений семьи можно сложить впечатление о салате. Так вы поймете, стоит ли готовить блюдо в большом объеме на праздник.

Расскажем, как приготовить один из праздничных салатов.

Ингредиенты для салата:

Картофель — 4 шт.;

Сельдь — 1 шт.;

Майонез — 5 ст.л.;

Соль — 2 щепотки;

Яйца — 3 шт.;

Чёрный молотый перец — 1 щепотка;

Огурец -2 шт.;

Полутвёрдый сыр — 100 г;

Зелёный лук — несколько стеблей.

Приготовление салата:

Отвариваем картофель, очищаем и остужаем, натираем на крупной терке. Выкладываем картофельный слой в кондитерское кольцо. Утрамбовываем картошку и смазываем майонезом.

Нарезаем сельдь на продолговатые кусочки, выкладываем на слой картофеля. На слой сельди натираем отваренные вкрутую яйца.

Нарезаем на тонкие брусочки огурцы, выкладываем на яичный слой. Смазываем огуречный слой майонезом. Натираем на крупной терке сыр, посыпаем им верхушку салата, смазываем майонезом.

Под углом шинкуем зеленый лук, посыпаем им сырный слой.

Накрываем пленкой в контакт салат и оставляем в холодильнике на час.

Можно избежать этого пункта и сразу подавать готовый салат на стол.