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Симферополь — столица автономной республики Крым ( в переводе с греческого языка «город-собиратель»). Город основан в 1784 году и является сравнительно молодым в сравнении со многими Крымскими городами. Расположен в предгорной части Крыма в долине реки Салгир. Средняя годовая температура в Симферополе +10,2°С. Зима мягкая, начало лета – влажное, июль и август – сухие, нередко ветреные, осень теплая, тихая, ясная.

Население Симферополя сегодня – это около 400 тыс. жителей. Проживают в городе в основном русские, украинская речь на улицах города – редкость, немало крымских татар. Язык общения – русский. Симферополь, как и подобает столице, является административным, экономическим, культурным и научным центром Автономной Республики Крым.

Большая советская энциклопедия о Симферополе:

Симферополь, город, центр Крымской области УССР.

Расположен на р. Салгир.

Ж.-д. станция

Узел шоссейных дорог.

Аэропорт.

280 тыс. жителей в 1975

(в 1939 — 143 тыс.; в 1959 — 186 тыс.; в 1970 — 249 тыс.)

**Сегодня в Симферополе проживает более 400 тыс. человек.

См. также: Симферополь на Google Maps

На месте Симферополя в 3 в. до н. э. — 4 в. н. э. находилась столица Скифского государства Неаполь Скифский, затем крепость Керменчик. В 15 в. возникло тат. поселение Акмечеть, на месте которого в 1784 основан Симферополь — как административный центр Таврической области (в 1787-96 и с 1802 — губерния). В 19 в. местный торговый центр. В 1874 через Симферополь прошла ж. д. Лозовая — Севастополь. Советская власть была установлена 13(26) января 1918. Город был захвачен иностранными интервентами и белогвардейцами, освобожден 13 ноября 1920. В 1921-45 — столица Крымской АССР. В период Великой Отечественной войны 1941-45 оккупирован немецко-фашистскими войсками (с 1 ноября 1941 по 13 апреля 1944). В городе действовали подпольные партийно-комсомольские организации. После войны Симферополь восстановлен, реконструированы и расширены промышленные предприятия.