Рулонные подложки

Монтаж подложек рулоном под полы «плавающие», под аналоги с системами напольного обогрева, фактически идентичны. Укладка подобных подкладочных материалов, по заверениям профессионалов, наиболее проста и комфортна. Самый полный и «сложный» алгоритм настила рулонных подложек в здании от застройщика выглядит так:

Черновая очистка основания посредством щётки/веника. Щадящее увлажнение поверхности с помощью любого распылителя. Чистка горизонтали мощным пылесосом. Сушка всей поверхности. Грунтование. Заливка финишной стяжки. Повторная сушка горизонтальной поверхности. Нарезка полотен необходимой длины, с учётом вывода их на стены на 5-7 см. Параллельное размещение полотен поперёк планируемого монтажа ламината. Немаловажно правильно распределить точки стыков подложки, дабы в дальнейшем они не совпали со швами паркетных плашек, ламелей. Удаление ножом/ножницами по месту излишков подкладочного материала. «Вылеживание» подложки (≈24 часа).

Склеивание скотчем полотен подложки по длине.

Приведенный алгоритм укладки оптимален и для подложек войлочных под тёплые электрические полы, и для подложек композитных под ламинат, и для подложек металлизированных под системы ИК-обогрева.

Подложки гармошкой

Подложка гармошка под ламинат на рынке представлена прямоугольными тонкими пластинами, которые объединены в одну длинную полосу. Как и рулонные подкладочные продукты, данные подложки под пол монтируются исключительно встык, с тщательным склеиванием скотчем всех стыков по длине. Настил подложки для пола гармошки фактически идентичен аналогичным процессам для рулонных подкладочных продуктов.

Цена подложки

Низшей ценовой категории подкладочные материалы – плиты экструдированные пенoполистирольные, листы вспененного полиэтилена, изолона, пенополиэтилена, подложки древесноволокнистые.