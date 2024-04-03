ГлавнаяРецептыКулинарные нотки весны: салат из редиса и яиц Кулинарные нотки весны: салат из редиса и яиц На чтение: 1 минута Вкусный салат с яйцами, огурцом и хрустящей редькой – это блюдо, которое понравится каждому. Он не только вкусный, его преимуществом также является время и простота приготовления. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Время приготовления салата – несколько минут, не считая варки яиц. Он позволяет вкусно перекусить, не тратя много времени и не колдуя у плиты. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Салат из редиса и яиц Время: 15 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 4 сваренных вкрутую яйца; – 1 пучок редиса; – 1 половой огурец; – 1 пучок шнитт-лука; – 1 столовая ложка майонеза; – 1 столовая ложка греческого йогурта. Приготовление: Смешайте майонез с греческим йогуртом. Приправьте солью и перцем. Разрежьте яйца на четвертинки и поместите их в миску. Редис и очищенный огурец нарежьте кубиками. Лук измельчите на мелкие кусочки. Добавьте ингредиенты к яйцам и перемешайте. Влейте соус и тщательно перемешайте. Подавайте с любимым хлебом. Это также очень вкусно: как приготовить салат из кукурузы. Поделитесь с друзьями