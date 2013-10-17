Сколько стоит монтаж печатных плат

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При заказе услуг на изготовление электронных компонентов далеко не последнее значение имеет их стоимость. Ценовой вопрос всегда актуален. И заказчику необходимо знать стоимость производства комплектующих еще до начала их изготовления. Поэтому профессиональный подрядчик формирует подробную смету до выполнения монтажа плат — solderpoint.ru/montazh-pechatnyx-plat.

Сколько же стоят такие услуги? Однозначную цену назвать невозможно. Платы бывают различных конфигураций. Их изготовление осуществляется в индивидуальном порядке. Соответственно, и стоимость услуг рассчитывается отдельно для каждого проекта. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, мы решили рассмотреть основные ценообразующие факторы.

От чего зависит стоимость производства электронных плат

На цену изготовления комплектующих влияют следующие параметры:

Сложность изделий . Платы бывают одно- и многослойными, одно- и двусторонними. Поэтому их производство требует различных трудо- и времязатрат. Чем функциональнее оборудование, тем сложнее его изготовить. Это повышает стоимость реализации проекта.

. Платы бывают одно- и многослойными, одно- и двусторонними. Поэтому их производство требует различных трудо- и времязатрат. Чем функциональнее оборудование, тем сложнее его изготовить. Это повышает стоимость реализации проекта. Способ монтажа . Целевое назначение платы определяет ее конфигурацию. От этого зависит порядок ее изготовления. Поверхностный монтаж компонентов обходится дороже выводного. А цена изделий, производимых комбинированием обоих способов, наиболее высокая.

. Целевое назначение платы определяет ее конфигурацию. От этого зависит порядок ее изготовления. Поверхностный монтаж компонентов обходится дороже выводного. А цена изделий, производимых комбинированием обоих способов, наиболее высокая. Источник поступления комплектующих . Заказчик может предоставить подрядчику все электронные компоненты, доверяя ему осуществление только монтажных операций. Возможно также выполнение проекта «под ключ» — элементы подбирает исполнитель. Комплексные решения стоят дороже, ведь в смету включается стоимость комплектующих.

. Заказчик может предоставить подрядчику все электронные компоненты, доверяя ему осуществление только монтажных операций. Возможно также выполнение проекта «под ключ» — элементы подбирает исполнитель. Комплексные решения стоят дороже, ведь в смету включается стоимость комплектующих. Количество плат . Общий ценник напрямую зависит от того, сколько изделий требуется заказчику. При этом стоимость каждой отдельно взятой микросхемы снижается по мере увеличения объема заказа – действует принцип «оптом – дешевле».

. Общий ценник напрямую зависит от того, сколько изделий требуется заказчику. При этом стоимость каждой отдельно взятой микросхемы снижается по мере увеличения объема заказа – действует принцип «оптом – дешевле». Срочность. Производство плат не всегда удается заказать заранее. И если клиенту требуется изготовить партию изделий как можно быстрее, за срочность придется доплатить.

Чтобы узнать стоимость производства электронных компонентов, заказчику нужно найти надежный центр пайки и отправить в него онлайн-заявку или позвонить по указанному телефону. Опытный менеджер уточнит технические детали и сразу же сообщит ориентировочную цену. И хотя окончательная стоимость (после формирования подробной сметы) будет немного отличаться, клиент изначально может планировать свои расходы.