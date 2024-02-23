Рецепт: Картофель с луком, морковкой и фасолью жареная на сковороде — Оригинальный рецепт вкусного жареного картофеля

Ингредиенты:

масло сливочное — 100 г;

картофель крупный — 7-8 шт.;

морковь крупная — 2 шт.;

приправа для картофеля — 1 пакетик;

соль — по вкусу;

фасоль красная в собственном соку — 150 г

Способ приготовления: В нашей семье все любят жареный картофель. Для разнообразия готовлю жареный картофель с добавлением разных овощей.

Сегодня у нас жареный картофель с красной фасолью и морковью.

На сковороде разогреваем сливочное масло. Масла должно быть много.

Морковь нарезаем крупными ломтиками и обжариваем на сливочном масле.

Затем обжаренную морковь сдвигаем в сторону и освобождает место для картофеля. На свободную часть сковороды выкладываем картофель и обжариваем на умеренно сильном огне. Когда образуется корочка, морковь и картофель можно перемешать и жарить все вместе.

Затем добавляем красную консервированную фасоль, предварительно слив с неё жидкость.

Добавляем специальную приправу для картофеля и соль. С солью аккуратнее, потому что приправа уже солёная.

Перемешиваем все овощи со специями и жарим до готовности картофеля. В конце жарки можно накрыть крышкой, убавить огонь и оставить ещё минут на пять. Затем выключаем огонь.

Картофель получается очень вкусным и ароматным. Жареная красная фасоль, кстати, очень даже вкусная.

P.S. Модераторы, исправьте заголовок: картофель мужского рода;)

Время приготовления: 30 мин.