Рецепт: Картофель с луком, морковкой и фасолью жареная на сковороде — Оригинальный рецепт вкусного жареного картофеля

Ингредиенты:
масло сливочное — 100 г;
картофель крупный — 7-8 шт.;
морковь крупная — 2 шт.;
приправа для картофеля — 1 пакетик;
соль — по вкусу;
фасоль красная в собственном соку — 150 г
Способ приготовления: В нашей семье все любят жареный картофель. Для разнообразия готовлю жареный картофель с добавлением разных овощей.
Сегодня у нас жареный картофель с красной фасолью и морковью.
На сковороде разогреваем сливочное масло. Масла должно быть много.
Морковь нарезаем крупными ломтиками и обжариваем на сливочном масле.
Затем обжаренную морковь сдвигаем в сторону и освобождает место для картофеля. На свободную часть сковороды выкладываем картофель и обжариваем на умеренно сильном огне. Когда образуется корочка, морковь и картофель можно перемешать и жарить все вместе.
Затем добавляем красную консервированную фасоль, предварительно слив с неё жидкость.
Добавляем специальную приправу для картофеля и соль. С солью аккуратнее, потому что приправа уже солёная.
Перемешиваем все овощи со специями и жарим до готовности картофеля. В конце жарки можно накрыть крышкой, убавить огонь и оставить ещё минут на пять. Затем выключаем огонь.
Картофель получается очень вкусным и ароматным. Жареная красная фасоль, кстати, очень даже вкусная.
P.S. Модераторы, исправьте заголовок: картофель мужского рода;)
Время приготовления: 30 мин.