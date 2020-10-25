Смолы для очистки воды. Силикагель КСМГ

Подготовка воды к массовому потреблению подразумевает ее очищение при помощи специальных средств, таких как фильтры обезжелезивания, обратный осмос, очистка от вредных веществ и всевозможных химических элементов. Проблема качества воды не является новостью для современного человека, а поэтому ей уделяют массу внимания.

Так, ионообменные смолы используются в водоочистке еще с 60-х годов XX века, однако особенное распространение они получили в конце 80-х — начале 90-х годов. Ионообменная смола – это скопление мелких шариков, размеров меньше миллиметра. Они изготавливаются из специальных полимерных материалов, которые называются «смолой». Внешне эта смола может напомнить минтаевую или щучью икру. Но, для этой «икры» характерны уникальные свойства. Шарики смолы способны улавливать из загрязненной воды ионы разных веществ и вбирать их в себя, отдавая вместо них запасенные ранее ионы. Собственно, отсюда и название – ионообменные смолы. Более научно данная смола называется «иониты».

Иониты представляют собой высокомолекулярные нерастворимые соединения, которые снабжены функциональными ионогенными группами, которые способны вступать в реакции обмена с различными ионами раствора. Существуют типы ионообменных смол, обладающие способностью вступать в реакцию комплексообразования, окисления и восстановления, а также способностью к физической сорбции соединений.

Среди ионообменных смол существуют такие смолы, которые получили название аниониты. Например, АВ-17-8чс относится к сильноосновной смоле. Назначение их – очистка воды от слабодиссоциирующих кислот совместно с катионитом. Они используются в пищевой, химической и фармацевтической промышленностях. В гидрометаллургии они применяются для смягчения и обессоливания воды. Купить силикагель вы можете на сайте https://evht.ru/price-list/silikagel_ksmg.html.

Также, для очистки воды используется силикагель. Он выглядит как полупрозрачные или меловидные зерна желтоватого или белого цвета. В сухом состоянии материал достаточно хрупкий и малорастворимый, он не набухает в органических растворителях и воде. Получают силикагель из перенасыщенного раствора кремниевых кислот.

Структурно, силикагель является высокопористым телом, которое образовано мельчайшими сферическими частицами. Химическая формула силикагеля: xSiO2•nH2O – кремний диоксид аморфный.