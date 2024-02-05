Описание приготовления:

Попробуйте приготовить лагман по-русски по этому рецепту. Конечно это не классический рецепт лагмана, но получается необыкновенно вкусно! Если нет времени на приготовление полноценного сытного блюда на обед или ужин для всей семьи, то это идеальный вариант! Овощи в лагман можно добавлять разные, фиксированного рецепта не существует, добавляйте те, что есть под рукой. Если вы возьмёте макаронные изделия — варите, как указано на упаковке, но если у вас лапша специальная, вытянутая или домашняя – хватит и 2-3 мин. Здесь важно не переварить. Надеюсь, что блюдо придется по вкусу Вам, и Вашей семье.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Спагетти 400 Грамм

Фарш 500 Грамм

Картофель 2 Штуки

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Болгарский перец 1 Штука

Помидор 1 Штука

Чеснок 5 Зубчиков

Томатная паста 2 Ст. ложки

Сахар 1/2 Чайных ложки

Лавровый лист 2 Штуки

Вода 600 Миллилитров

Растительное масло 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

139 ккал

Калорийность

6 г

Белки

5 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лагман по-русски»

Подготовьте все ингредиенты. Спагетти берите из твёрдых сортов пшеницы, фарш можно взять любой, но вкуснее всего если взять смешанный.

В казане или в любой посуде с толстым дном разогрейте масло. Выложите нарезанные кубиками лук и морковь. Обжарьте до мягкости.

Затем добавьте нарезанный помидор, предварительно можно снять шкурку, нарезанный соломкой болгарский перец, томатную пасту и сахар. Готовьте овощи около 3 минут.

Добавьте к обжаренным овощам фарш, соль по вкусу и любимые специи. У меня паприка и готовая смесь для лагмана.

Готовьте, разбивая комочки фарша лопаткой, около 7 минут.

Добавьте нарезанный небольшими кубиками картофель и перемешайте.

Влейте 2-3 стакана кипятка. Количество воды зависит от желаемой степени густоты подливки. Добавьте лавровый лист, нарезанный кубиками чеснок и отрегулируйте на соль.

Варите на умеренном огне около 15 минут (до готовности картофеля).

Спагетти отварите в подсоленной воде, согласно инструкции на упаковке.

В тарелку для подачи сначала необходимо выложить спагетти, а затем сверху залить подливой. Лагман по-русски готов. Приятного аппетита!