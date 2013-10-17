Смотреть фильмы в HD онлайн

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Знаменитость «Пиратов Карибского моря» и известный на весь мир актер Джонни Депп недавно дал интервью изданию «Vanity Fair». Интересно, что в качестве журналиста выступила рок-звезда Патти Смит. Если вас интересуют фильмы в HD онлайн, то рекомендуем вам перейти страницу сайта https://stokino.ml/, где вы сможете ознакомиться с расписанием кинотеатров.

Джонни, у которого в последних работах числится триллер «Турист», откровенничает о своем сотрудничестве с Анджелиной Джоли: «Моё представление о ней после знакомства и встречи очень изменилось, и узнать Анджелину поближе стало приятным сюрпризом. Раньше я не представлял, какая эта женщина на самом деле и не знал, есть ли у нее хоть какое-то чувство юмора. Но мне было приятно узнать тот факт, что Джоли оказалась нормальным человеком, и кроме всего прочего она обладает прекрасным чувством черного и даже немного извращенного юмора». Вообще Джонни и Джоли стали хорошими друзьями, и очень убедительно играли сцены с поцелуями.

Серьезной и даже главной неприятной проблемой на съемочной площадке было постоянное и назойливое внимание прессы: «Бедняга. За ней по пятам ходят папарацци. Всю её семью преследуют эти проныры – детей и мужа Брэда». Обоим актерам все время приходилось контролировать своё поведение за кадром: «Да, мы скрывались, порой не имели возможности просто поговорить друг с другом при людях, всегда опасаясь, что нас будут фотографировать и неправильно истолковать кадры».

Джонни признался, что сотрудники студии Disney открыто выражали своё категорическое неодобрение его интерпретации роли капитана Джека Воробья. «Эти люди терпеть его не могли. Мне кажется, что в то время студией руководил Майкл Айснер. И он даже заявил как-то раз, что цитирую: «Персонаж портит картину». Другие сотрудники компании, которые пониже эшелоном, задавали мне вопросы, что же не в порядке с Джеком. По их мнению, он какой-то больной на голову? Или под кайфом? А он случайно не гей? Как-то раз, я сказал одной леди из Disney, что Джек гей. И потом переспросил: «А что, вы разве не в курсе, что все мои герои – геи»? Мне показалось, что она сильно занервничала».

Кроме всего Депп сознался, что в молодые годы предпочел бы кино карьере работу музыканта. «В то время, когда я ушел в актеры, я сильно отклонился от того пути, который был моей мечтой в двадцатилетнем возрасте. Я ни капельки не хотел сниматься. Мне нравилось музицировать и играть на гитаре и больше ничего меня не интересовало.