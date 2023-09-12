Отменные рыбные котлеты из минтая. Вкусный и простой рецепт: получается идеально

Изначально котлета означала конкретный ингредиент — ребрышки с косточкой. Однако, спустя время котлеты у американцев и наших народов ассоциируются с рубленным или перемолотым в мясорубке мясом, обжаренным с обеих сторон в сковороде.
Сейчас понятие котлет стало настолько широким, что нельзя назвать их чисто мясным изделием. Котлеты можно приготовить из овсяной крупы и овощей, будь то кабачок и картофель. Также есть множество соевых котлет, которые не уступают мясным.
Отдельное место в котлетной иерархии занимают рыбные котлеты. Дадим рецепт приготовления сочных рыбных котлет из минтая.
Ингредиенты для котлет из минтая:
- Филе минтая — кг;
- Соль — ½ ч. л.;
- Перец черный молотый — щепотка;
- Хлеб белый — 200 г;
- Молоко — 200 мл;
- Масло сливочное — 80 г;
- Лук репчатый — шт.;
- Сухари панировочные.
Приготовление котлет из минтая:
Нарезаем хлеб на крупные кусочки, которые помещаем в миску с молоком, замачиваем.
Нарезаем лук маленьким кубиком и пассеруем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета.
Филе минтая нарезаем крупными кусочками, избавляем от лишних костей.
Пропускаем через маленькое ситечко мясорубки сперва сливочное масло, затем филе, обжаренный лук и замоченный и отжатый хлеб.
К фаршу высыпаем соль и черный молотый перец. По желанию можно добавить в фарш немного сахара.
Обязательно ингредиенты тщательно перемешиваем и повторно пропускаем через мясорубку.
Так все компоненты намного лучше соединятся друг с другом.
Моем руки холодной водой, влажными руками формируем котлеты. Обваливаем котлеты в панировочных сухарях.
Разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты с обеих сторон по 3-4 минуты.
Толстые котлеты рекомендуется после обжаривания запечь в духовке.
Подавать рыбные котлеты можно также как и мясные — с пюре из картофеля или макаронными изделиями. Получаются сочные ароматные котлеты из минтая.