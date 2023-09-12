Отменные рыбные котлеты из минтая. Вкусный и простой рецепт: получается идеально

Изначально котлета означала конкретный ингредиент — ребрышки с косточкой. Однако, спустя время котлеты у американцев и наших народов ассоциируются с рубленным или перемолотым в мясорубке мясом, обжаренным с обеих сторон в сковороде.

Сейчас понятие котлет стало настолько широким, что нельзя назвать их чисто мясным изделием. Котлеты можно приготовить из овсяной крупы и овощей, будь то кабачок и картофель. Также есть множество соевых котлет, которые не уступают мясным.

Отдельное место в котлетной иерархии занимают рыбные котлеты. Дадим рецепт приготовления сочных рыбных котлет из минтая.

Ингредиенты для котлет из минтая:

Филе минтая — кг;

Соль — ½ ч. л.;

Перец черный молотый — щепотка;

Хлеб белый — 200 г;

Молоко — 200 мл;

Масло сливочное — 80 г;

Лук репчатый — шт.;

Сухари панировочные.

Приготовление котлет из минтая:

Нарезаем хлеб на крупные кусочки, которые помещаем в миску с молоком, замачиваем.

Нарезаем лук маленьким кубиком и пассеруем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета.

Филе минтая нарезаем крупными кусочками, избавляем от лишних костей.

Пропускаем через маленькое ситечко мясорубки сперва сливочное масло, затем филе, обжаренный лук и замоченный и отжатый хлеб.

К фаршу высыпаем соль и черный молотый перец. По желанию можно добавить в фарш немного сахара.

Обязательно ингредиенты тщательно перемешиваем и повторно пропускаем через мясорубку.

Так все компоненты намного лучше соединятся друг с другом.

Моем руки холодной водой, влажными руками формируем котлеты. Обваливаем котлеты в панировочных сухарях.

Разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты с обеих сторон по 3-4 минуты.

Толстые котлеты рекомендуется после обжаривания запечь в духовке.

Подавать рыбные котлеты можно также как и мясные — с пюре из картофеля или макаронными изделиями. Получаются сочные ароматные котлеты из минтая.